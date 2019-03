Eerste auto’s met Microsoft Connected Vehicle-platform komen eraan

Al in september 2016 liet Renault-Nissan weten dat het van plan was om een aantal van de clouddiensten van Microsoft te integreren in zijn voertuigen. Deze week is het bedrijf dan eindelijk klaar om het Connected Vehicle Platform van Microsoft op schaal uit te rollen. Daarmee is Renault-Nissan het eerste partnerbedrijf van Microsoft dat dit doet.

Het Connected Vehicle Platform van Microsoft heette ooit het Connected Car Platform en is er vooral op gericht om clouddiensten van Microsoft, waaronder Azure, Office en meer, te koppelen aan voertuigen. Het is dan ook de geestelijke opvolger van het Windows Automotive-plan, waarmee Microsoft ooit hoopte autofabrikanten over te halen om Windows in hun voertuigen te implementeren.

Alliance Intelligent Cloud

Gisteren heeft Renault-Nissan bekend gemaakt dat het begint met de productie van voertuigen met de Alliance Intelligent Cloud. Het doel van Renault, Nissan en Mitsubishi Motors is om clouddiensten te leveren in voertuigen die in de tweehonderd markten waar de bedrijven actief zijn geleverd worden. De auto’s zijn “de eerste voertuigen die op grote schaal voor consumenten beschikbaar zijn en aangedreven worden door het Microsoft Connected Vehicle Platform.”

De Alliance Intelligent Cloud zal niet alleen Azure gebruiken, maar moet volgens Microsoft ook diverse legacy producten koppelen. Verder stelt het bedrijf nog dat de Alliance Intelligent Cloud zal ook diverse diensten leveren. Denk aan over-the-air software-updates, connected navigation en meer. Ook verbindt Microsoft de Alliance-voertuigen aan de infrastructuur van toekomstige smart cities.

De eerste auto’s die de Alliance Intelligent Cloud technologie hebben, zijn de nieuwe Europese Renautl Clio en de Nissan Leaf. Die laatste auto komt naar Japan en naar Europa. Verder zal Mitsubishi “later dit jaar” nog met dit soort auto’s komen.

Microsoft is trouwens niet de enige leverancier van dit soort producten die samenwerkt met de drie bedrijven. Ze hebben ook een contract getekend met Google om door Android aangedreven infotainmentsystemen te leveren.