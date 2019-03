Fortnite gooit roet in het eten van volgende grote Windows 10-update

Alles wijst erop dat Microsoft in de laatste rechte lijn zit om Windows 10 versie 1903, de eerstvolgende grote feature-update, snel voor het grote publiek beschikbaar te maken. Toch zijn een paar langdurige bugs nog niet opgelost, waaronder een compatibiliteitsprobleem met de anti-cheatsoftware van Fortnite.

Microsoft legt momenteel de laatste hand aan Windows 10 versie 1903, voordat de nieuwe feature-update naar het grote publiek kan worden uitgerold. Insiders op de Fast Ring kregen deze en vorige week telkens twee nieuwe builds aangeboden. Daarbij werden geen nieuwe functies meer toegevoegd, maar build na build meer bugs platgetrapt.

Microsoft probeert zijn feature-updates telkens te laten samen vallen met een Patch Tuesday, wat in dit geval de tweede dinsdag van april zou zijn (9 april). Dat geeft het bedrijf nog een kleine drie weken om de update stabiel te maken. Ars Technica merkt op dat daarvoor eerst nog een tweetal langdurige compatibiliteitsproblemen best worden verholpen.

BattlEye

Een eerste bug heeft betrekking tot anti-cheatsoftware van BattlEye, die wordt gebruikt door populaire games als Fortnite en PUBG. Spellen die de software gebruiken, veroorzaken een Green Screen of Death in previews van de update. Het probleem werd voor het eerst vastgesteld in build 18289, die begin december vorig jaar werd gelost. Microsoft vond de impact groot genoeg om even geen nieuwe previews naar de Slow Ring uit te sturen. Pas in februari kwam een nieuwe build, maar systemen die de BattlEye-software gebruiken, werden daarbij geblacklist.

Microsoft werkt samen met BattlEye aan een oplossing, maar voorlopig werd nog geen zichtbare vooruitgang geboekt. Het probleem is dat BattlEye op kernelniveau werkt, zodat het moeilijker is voor cheatsoftware om er ongemerkt voorbij te gaan. Hoogstwaarschijnlijk betekent dat ook dat de software bepaalde aanpassingen doet in de kern van het besturingssysteem, die voor problemen kunnen zorgen wanneer Microsoft een update van de kernel doorvoert.

De bal ligt volgens Dona Sarkar, hoofd van het Windows Insiders-programma, in het kamp van BattlEye, dat zijn software compatibel moet maken met de nieuwe Windows 10-update. Microsoft kan op dit punt zijn kernel-aanpassingen niet meer zomaar terugdraaien. Dat zou in deze fase van ontwikkeling een groot deel van het testproces ondermijnen en ongeldig maken. Langs de andere kant kan het zich ook niet permitteren om een update uit te rollen die Windows breekt op alle systemen met Fortnite of PUBG geïnstalleerd.

Probleemloze update

De tweede bug heeft te maken met Creative X-Fi-geluidskaarten, die “niet naar behoren werken” in combinatie met de update. De problemen doken voor het eerst op in build 18305 van midden december. Ook hier zegt Microsoft dat het samenwerkt met Creative om het probleem op te lossen, maar drie maanden later is er nog geen nieuws over een oplossing.

Na de problemen met de Windows 10 October 2018 Update, heeft het vertrouwen in Microsofts ontwikkel- en updateproces bij veel gebruikers een deuk gekregen. Dat vertrouwen moet opnieuw worden opgebouwd en een volgende feature-update zonder problemen is daarbij een belangrijke eerste stap. Als BattlEye en Creative hun zaakjes niet op tijd op orde krijgen, ziet Microsoft zich mogelijk genoodzaakt om Windows 10 versie 1903 nog even uit te stellen of op z’n minst te blacklisten op betrokken systemen.

Gerelateerd: Hoe Microsoft de kwaliteit van Windows-updates test