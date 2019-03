Windows Virtual Desktop is nu in publieke preview beschikbaar

Microsoft heeft zijn Windows Virtual Desktop-oplossing beschikbaar gemaakt in publieke preview, meldt TechCrunch. Daardoor kan iedere enterprise-gebruiker de virtuele Windows 10-desktop die in Azure gehost wordt uitproberen.

Microsoft kondigde de Windows Virtual Desktop vorig jaar aan, maar deze was toen alleen als private preview beschikbaar. De Virtual Desktop moet een virtuele ervaring van Windows en Office bieden vanuit Azure. Daardoor is het niet nodig om componenten als opslag, rich diagnostics, advanced networking in te stellen, te hosten, te configureren en managen. De omgeving komt verder met gratis Windows 7 Extended Security Updates, ondersteuning voor de Microsoft Store en bestaande Windows-apps.

Het idee van een dergelijke dienst – die ook toegang biedt voor Office 365 ProPlus – is dat het het eenvoudiger wordt voor enterprises om machines en de software die er op draait te managen. Werkgevers in gereguleerde industrieën kunnen daarnaast een virtuele desktop bieden aan hun mobiele werknemers, die ervoor zorgt dat alle gevoelige data veilig blijft. Een opvallende functie is verder dat bedrijven meerdere Windows 10-sessies kunnen draaien op een enkele virtuele machine.

FSLogix

Veel van de functies die de dienst heeft, worden ondersteund door technologie van FSLogix. Dat bedrijf werd vorig jaar door Microsoft overgenomen. De technologieën stellen Microsoft specifiek in staat om de niet-persistente gebruikers relatief snelle toegang te bieden tot applicaties als Outlook en OneDrive.

Voor de meeste Microsoft 365 enterprise-gebruikers is toegang tot de Windows Virtual Desktop een onderdeel van de abonnementskosten die ze al betalen. Wel is een Azure-abonnement nodig en moet er betaald worden voor de virtuele machines die in de cloud draaien.

De dienst is nu alleen beschikbaar in de US East 2 en US Central Azure-regio’s. Later, en nadat de preview voorbij is, wordt de dienst uitgebreid naar alle cloud-gebieden.