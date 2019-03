Microsoft heeft zijn Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) beschikbaar gemaakt voor macOS-systemen. Het beveiligingsprogramma verandert daarmee ook direct van naam, en heet voortaan Microsoft Defender ATP.

Het is vanaf nu voor bedrijven mogelijk om toegang te krijgen tot een vroege preview van Defender ATP for Mac. De preview is beschikbaar op apparaten die macOS Mojave, macOS High Sierra of macOS Sierra draaien. Het beveiligingsprogramma heeft dezelfde preventieve beveiliging, detectie na een inbraak en geautomatiseerde onderzoeks- en response-hulpmiddelen als de Windows-variant. Verder wordt de AutoUpdate-software gebruikt om de oplossing automatisch te updaten.

TVM-mogelijkheden

Daarnaast maakt Microsoft Threat and Vulnerability Management (TVM)-mogelijkheden beschikbaar in Microsoft Defender ATP. Daarmee moet het mogelijk worden om dreigingen en kwetsbaarheden te ontdekken, prioriteren en verhelpen. De opties zijn vanaf nu beschikbaar in preview.

Gebruikers kunnen met TVM het risiconiveau van dreigingen en kwetsbaarheden evalueren, en oplossingen prioriteren op basis van signalen die ze ontvangen van Microsoft Defender ATP. Verder is het mogelijk om oplossingen te versnellen, door de geïntegreerde saneringsprocessen te gebruiken om het gat tussen beveiligings- en IT-teams te dichten.

De TVM-mogelijkheden komen, net als Endpoint Detection and Response, later tijdens het preview-programma ook naar macOS. De TVM-mogelijkheden worden later deze maand beschikbaar als publieke preview op Windows.

Uitbreiding naar andere platformen

Microsoft is al langer bezig om zijn beveiligingsoplossingen naar meerdere platformen te brengen. Zo begon het eerder deze maand met het testen van Windows Defender Application Guard-extensies voor zowel Chrome als Firefox. De extensie was eerder exclusief beschikbaar binnen Edge.

De extensie houdt PC’s veilig door websites die niet in de lijst met vertrouwde sites van een administrator zitten te openen in een virtuele container. Daardoor kan voorkomen worden dat aanvallers toegang krijgen tot het systeem van een bedrijf, mocht de website malafide blijken te zijn.

Vorig jaar lanceerde Microsoft bovendien de browserextensie Windows Defender Browser Protection voor Google Chrome. De extensie beschermt gebruikers tegen online bedreigingen, zoals malware die via websites verspreid wordt.