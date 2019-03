Oracle breidt samenwerking met Slack flink uit

Oracle breidt zijn samenwerking met Slack verder uit. Daarvoor combineert het de Customer Experience (CX) Cloud met het communicatieplatform van Slack. Daardoor is het makkelijker voor teams om over mogelijke verkopen te discussiëren. Op die manier zouden zij sneller deals kunnen sluiten.

Het partnerschap betekent voor verkoopmedewerkers dat zij nauwer kunnen samenwerken met andere mensen in hun organisatie. Denk aan productspecialisten, maar ook aan contractbeheerders en anderen die samenwerken aan het sluiten van nieuwe contracten. Kennisdeling staat hierin centraal, evenals het kunnen bouwen op elkaars ervaring.

Uitgebreide samenwerking

Volgens Stephen Fioretti, vicepresident van productmanagement van Oracle CX Sales en Service, veranderen de verwachtingen van klanten continu. Maar dat geldt volgens hem daardoor ook voor de manier waarop teams samenwerken en “de rol die individuen binnen die teams op zich nemen”. Het is volgens Fioretti van groot belang dat bedrijven hun medewerkers ondersteunen bij de rol die zij op zich nemen. “Daarvoor hebben organisaties technologie nodig die nieuwe manieren van werken mogelijk kan maken.”

De uitgebreide samenwerking tussen Oracle en Slack biedt ook voordelen voor klantenservicemedewerkers. Medewerkers die in direct contact met klanten staan, kunnen via het communicatiekanaal van Slack in gesprek gaan met elkaar en zo lopende vragen beantwoorden. Zo kunnen ze vragen sneller beantwoorden en tot gerichtere antwoorden komen. Dit moet ervoor zorgen dat alle kanten van de medaille goed belicht zijn en dat samenwerkingen goed verlopen.

“De nieuwste integraties tussen Oracle en Slack zullen de verkoop- en klantenservicemedewerkers helpen om effectiever samen te werken”, voegt Fioretti nog toe. “Ook bouwt het voort op onze toewijding om CX-professionals de tools te bieden die zij nodig hebben om tegemoet te komen aan de behoeften van de Experience Economy.

AI-updates

Deze samenwerking volgt op eerdere updates die Oracle aan zijn suite aan cloud-applicaties maakte. Het bedrijf voorziet zijn ERP Cloud, HCM Cloud, SCM Cloud en CX Cloud van nieuwe geavanceerde functionaliteiten die deels aangestuurd worden door machine learning. Die AI-functies moeten het vooral mogelijk maken om vragen sneller te beantwoorden en nieuwe prospects te identificeren.