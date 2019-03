Meer dan de helft van de Nederlandse C-level leidinggevenden geeft toe niet te weten waar ze moeten beginnen bij het ontwikkelen van hun transformatiestrategie. Dat stelt Celonis op basis van eigen onderzoek naar hoe bedrijven omgaan met transformatieprogramma’s.

58 procent van de Nederlandse senior leiders denkt dat hun bedrijfstransformatie een verspilling van tijd was. Daarnaast kan het ook een flinke kostenpot geweest zijn, die mogelijk geen rendement oplevert. 36 procent van de Nederlandse bedrijven besteedde in de afgelopen twaalf maanden namelijk tussen de 100.000 en 500.000 euro aan transformatiestrategieën.

Er is volgens Celonis echter een reden aan te wijzen dat transformatie-initiatieven niet het gewenste resultaat opleveren. De leidinggevenden blijken namelijk geen gebruik te maken van de expertise van degenen die het dichtst bij de bedrijfsvoering van de organisatie staan. 52 procent geeft toe dat eerstelijnswerknemers alleen betrokken zijn bij transformatie-initiatieven als het middensegment of adviseurs hen vertellen welke veranderingen zij door moeten voeren.

Daarnaast geeft de helft aan dat ze doelen hebben bepaald voor hun programma, voordat ze hadden vastgesteld wat er verbeterd moet worden. 54 procent van de leidinggevenden zegt echter meer vertrouwen te hebben gehad in de implementatie van hun transformatiestrategie, als ze een beter beeld hadden van hoe hun bedrijf gerund wordt.

Inzichten

74 procent stelt verder dat kunstmatige intelligentie en machine learning gebieden zijn waar ze hun investeringen voor willen verhogen. 80 procent zegt dat dit automatisering is. Maar slechts 22 procent zegt van plan te zijn meer te investeren in een betere zichtbaarheid van hun processen. Voor organisaties die hun investeringen in innovatie willen verhogen, is inzicht in de huidige processen echter essentieel om uit te vinden welke technologieën het meest gunstig zijn voor het bedrijf.

“Transformatiestrategieën moeten gebaseerd zijn op concrete inzichten die voortkomen uit processen die daadwerkelijk binnen een bedrijf plaatsvinden”, aldus Alexander Rinke, medeoprichter en mede-CEO van Celonis.

“Uit ons onderzoek blijkt dat veel bedrijven te snel investeren in kostbare initiatieven die ze niet eens per se hoeven door te voeren. Een beter begrip van inefficiënties in onderliggende bedrijfsprocessen kan organisaties helpen om op een verstandige manier te investeren in de best mogelijke service voor hun klanten.”