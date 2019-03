Nederlandse IT-beslissers weten dat data potentieel veel waarde kan hebben. Maar toch hebben de meeste van hen moeite met het voldoende beschermen van die data. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Dell EMC onder 2.200 IT-beslissers van zowel publieke als private organisaties met ruim 250 werknemers. Honderd respondenten werken bij een Nederlands bedrijf.

Volgens het onderzoek van Dell EMC is de data in Nederland sinds 2016 gegroeid met 768 procent. Daarbij gaat het om 5,38 petabyte (PB) in 2018 tegenover 0,62 PB in 2016. 88 procent van de Nederlandse respondenten zegt de potentiële waarde van die data te erkennen. 30 procent heeft daar al financieel profijt van.

Probleem is echter dat die data lang niet altijd goed beschermd wordt. Zo gaf 83 procent van de Nederlandse respondenten aan dat ze in 2018 downtime hadden, waarbij 40 procent de gegevens niet kon herstellen via hun bestaande oplossing voor databescherming. Dat is bijna een verdriedubbeling ten opzichte van de 15 procent in 2016.

Oorzaken

70 procent zegt verder ten minste twee leveranciers te hebben voor gegevensbescherming. Organisaties in Nederland met twee leveranciers hadden gemiddeld 10 procent minder kans op downtime in 2018. Mocht dit toch gebeuren, dan was dit vooral te wijten aan een lokale ramp die de organisatie geheel of gedeeltelijk trof met gevolgen voor de datatoegang (41 procent).

Ook raakten gegevens onherstelbaar verloren met de huidige beschermingsmethode (34 procent), of waren bedrijven het slachtoffer van ransomware (31 procent).

De kosten voor gegevensverlies zijn bovendien hoog. Gemiddeld verloren Nederlandse organisaties 1,44 TB aan data in de afgelopen twaalf maanden, wat een prijskaartje van 765.142 euro vertegenwoordigd. De kosten stijgen naarmate de omvang toeneemt, maar de bedragen stijgen ook mee met de waarde van de verloren gegevens.

Uitdagingen

Het overgrote deel van de respondenten zegt dan ook ten minste één uitdaging gerelateerd aan gegevensbescherming te hebben. In Nederland gaat het om 94 procent, wereldwijd om 95 procent.

In Nederland hebben organisaties vooral moeite met de complexiteit van de configuratie en het gebruik van software of hardware voor gegevens bescherming (45 procent). 43 procent heeft daarnaast moeite met de steeds hogere kosten voor het bewaren en beheren van back-ups, vanwege de snelle datagroei.

Ook ontbreken er volgens 42 procent nog oplossing voor databescherming bij nieuwe technologieën. Het gaat dan bijvoorbeeld om IoT (40 procent), data uit kunstmatige intelligentie en machine learning (38 procent), en containeres (38 procent).