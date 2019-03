Anderhalve maand geleden maakte Opera bekend dat het een gratis onbeperkte VPN wilde inbouwen in zijn Android-browser. Vandaag is die functie ook daadwerkelijk aan de browser toegevoegd. Versie 51 van de mobiele webbrowser stelt gebruikers ertoe in staat om hier volledig gebruik van te maken.

De VPN stelt gebruikers ertoe in staat hun online identiteit te beschermen door het fysieke adres waarmee de gebruiker een internetverbinding maakt na te bootsen. Het gaat dus om een ander adres dan dat van henzelf, waardoor gebruikers anoniem over het internet kunnen surfen. Meer dan 650 miljoen mensen wereldwijd gebruiken al dit soort tools en doen dat vooral om hun privacy te beschermen.

Gratis VPN

Opera had die behoefte lange tijd geleden al herkend. In 2016 kwam het bedrijf daarom met Opera VPN, een standalone VPN-app voor Android en iOS. Een paar maanden geleden integreerde het bedrijf de functie al in zijn dekstopbrowser, en vorig jaar stopte het ook met d eOpera VPN-app. Nu integreert Opera de VPN-dienst in zijn Android-browser.

Het is een volledig gratis dienst, die gebruikers ertoe in staat stelt verbinding te leggen tussen hun mobiele apparaat en een VPN-server. De dataoverdracht vindt plaats met 256-bit versleuteling. Gebruikers kunnen zelf kiezen met welke server in welke locatie ze verbinding willen maken. Verder vraagt Opera niet van gebruikers dat ze een account aanmaken om de dienst te kunnen gebruiken.

Marktaandeel vergroten

Sommige gebruikers vrezen dat Opera via de gratis VPN-dienst informatie over gebruikers wil verzamelen. Dat is in het verleden vaker gebleken bij VPN-diensten. Maar het bedrijf stelt zelf dat het dit niet doet, en hier vooral een unieke functie mee wil aanbieden. Het is ook een aanvullende manier om veiligheid en privacy naar gebruikers te brengen.

En precies daarmee hoopt Opera een groter marktaandeel te verwerven in de mobiele browsermarkt. Die is steeds competitiever en dus moet het bedrijf manieren vinden om zich te onderscheiden van de rest. Dit is daar zeker een van.