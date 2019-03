ABBYY Business Card Reader-app beschikt nu over Salesforce-integratie

ABBYY heeft vandaag aangekondigd dat de ABBYY Business Card Reader-app voor Android nu geïntegreerd kan worden met Salesforce. Op die manier kunnen contacten meteen van gescande visitekaartjes overgezet worden naar Salesforce CRM.

De release van deze nieuwe functie vindt tegelijk plaats met de tiende verjaardag van de lancering van de eerste mobiele app van het bedrijf, Business Card Reader voor Symbian. ABBYY zal deze ervaring en kennis in mobile naar eigen zeggen blijven aanwenden om bedrijven en individuen te ondersteunen. Ook levert het daarmee naadloze ervaringen waarmee barrières weggenomen worden en de productiviteit verbetert.

Verbindingen leggen

ABBYY Business Card Reader voor Android en iOS met Salesforce-integratie moet zakelijke professionals met klanten verbinden, en hen tegelijk vrijwaren van routineuze taken. De app haalt de contactinformatie van een visitekaartje en slaat die informatie op als mobiel contact. Vervolgens exporteert de app de boel ook meteen naar het Salesforce CRM-systeem.

Volgens Bruce Orcutt, Senior Vice President van productmarketing bij ABBYY stelt dat de Business Card Reader een “perfecte metgezel voor professionals die zich bezighouden met sales, legal, verzekeringen, service en marketing en die constant onderweg zijn”. Orcutt vertelt dat zij daarmee tijd kunnen besparen, productiever zijn en dat elke zakelijke professional daarmee flink wat productiever is.

Tien jaar oud

De ABBYY Business Card Reader werd in 2009 gelanceerd voor Nokia-telefoons die draaiden op Symbian. Het veranderde de manier waarop mensen hun zakelijke contacten opslaan en beheren. Later leidde dat tot de Business Card Reader, die vandaag gelanceerd is en beschikbaar is voor Android en iOS.

De Business Card Reader scant visitekaartjes, haalt de data daaruit en slaat de informatie op tussen de contactpersonen in een smartphone. De app stelt gebruikers er ook toe in staat verbindingen te leggen met nieuwe contactpersonen op sociale media en kan gesynchroniseerd worden met de Apple Watch-app en met een webversie van de app.