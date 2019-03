Microsoft’s programmeertaal TypeScript wint aan populariteit

TypeScript, Microsofts taal voor het bouwen van JavaScript op schaal, timmert aan de weg. Sinds de lancering in 2012 neemt de gratis open source programmeertaal de 12e plaats in op de ‘Programming Language Rankings Q1-2019’ van ontwikkelaar-analist RedMonk.

De ranglijst verschijnt twee keer per jaar. TypeScript is vier punten gestegen sinds de laatste ranglijst van RedMonk afgelopen augustus. Het jaar daarvoor nam de programmeertaal nog de 17e plaats in. TypeScript bevindt zich momenteel net achter Swift, wat volgens RedMonk de snelstgroeiende programmeertaal ooit is. De top drie talen in de huidige ranglijst van RedMonk blijven sinds afgelopen zomer ongewijzigd. De nummer één JavaScript wordt gevolgd door Java en de steeds populairder wordende Python neemt de derde plaats in.

“TypeScript profiteert zeker van zijn JavaScript-nabijheid, evenals veiligheidsfuncties, zoals de optionele statische typecontrole. Maar functies alleen zijn op zich nooit voldoende om een taal zo ver te drijven, ze moet worden benut door een brede basis van projecten. Dat alles verklaart waarom het pad van TypeScript aanzienlijk en duurzaam is”, aldus Stephen O’Grady van RedMonk.

Voorspelling op basis van correlaties

De ranglijsten zijn niet representatief voor het algemene gebruik van een taal. RedMonk maakt gebruik van zogeheten code-repositories om programmeertalen te rangschikken. Die worden gehost onder andere GitHub. Toch is het bedrijf van mening dat het toekomstige trends in de adoptie van een taal kan voorspellen door correlaties te gebruiken tussen twee grote ontwikkelaarspopulaties. Dat wil zeggen, gebruik van een taal op GitHub en discussies over een taal op Stack Overflow. Ook die discussies worden immers in rekening gebracht.

De programmeertaal Kotlin groeit volgens de ranglijst nóg sneller dan TypeScript. Kotlin steeg sinds afgelopen augustus acht plaatsen en neemt nu de 20e plaats in. Volgens O’Grady groeit Kotlin bijna net zo snel als Swift. Eenzelfde constatering deed GitHub in zijn ‘2018 Octoverse report’. Al is Kotlin wel de snelst groeiende taal onder ontwikkelaars die gebruik maken van GitHub, waar de volledig ondersteunde Android-taal die Kotlin is, populair is bij ontwikkelaars van Android-apps. De taal zou nog zo’n 27 procent verwijderd zijn van de top 1000 Android-apps op Google Play.

Julia

Voor wat betreft het gebruik van Julia, een programmeertaal die in 2012 uitkwam via MIT, is ook een stijgende lijn zichtbaar. Julia klom twee plaatsen op RedMonk’s ranglijst en staat nu op de 34e plaats. Volgens ZDnet merkte O’Grady afgelopen augustus nog op dat de ‘esoterische aard van de taal het misschien nog wel zou degraderen tot een niche-status’. Gisteren zou hij gezegd hebben dat de groei van Julia ‘meer een schildpad dan een haas’ was, maar O’Grady wees tegelijkertijd ook naar de groei van TypeScript. Dat als een herinnering dat het zeldzaam is, maar volgens hem is het nog steeds mogelijk dat talen snel kunnen overstappen van perioden van trage, nauwelijks meetbare groei naar hoge, aanhoudende groei kwart na kwartaal.

RedMonk’s top 20 van de ‘Programming Language Rankings Q1-2019’:

1 JavaScript 2 Java 3 Python 4 PHP 5 C# 6 C++ 7 CSS 8 Ruby 9 C 10 Objective-C 11 Swift 12 TypeScript 13 Scala 14 Shell 15 Go 16 R 17 PowerShell 18 Perl 19 Haskell 20 Kotlin

