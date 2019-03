HMD Global, een Fins bedrijf dat de licentie heeft over Nokia smartphones en bijhorende accessoires, staat in het oog van de storm. Volgens onderzoek zou een enkele batch van Nokia 7 Plus-toestellen een codefout bevatten die data met China deelde. De fout is ondertussen rechtgezet.

NRK, de Noorse televisie, bracht de fout aan het licht na een tip van een kijker. Volgens NRK zouden er Nokia smartphones zijn die gebruikersdata verzamelen elke keer een toestel wordt ingeschakeld, ontgrendeld of uit slaapstand wordt gehaald. De data omvat gps-coördinaten, netwerkinformatie, serienummer van de telefoon en simkaartnummer.

De data werden naar een server in China gestuurd op het netwerk van China Telecom. HMD Global bevestigt niet wie eigenaar is van de url waar alles naartoe werd gestuurd: zzhc.vnet.cn. Opvallend: begin januari werd deze fout al bekend gemaakt op Twitter. Toen werden de bevindingen niet internationaal opgepikt en verdween het in de Twitterzee.

#dataleakage #wtf

Saw in a proxy multiple CLEAR text request from an Android phone to https://t.co/EzKgCvqWPS which sends private data like IMEI, CELLID , CCID.

Anybody knows what app is causing this or anybody knows anybody who might know?

cc @pspacecomplete , @c0dmtr1x pic.twitter.com/GsHCd6cE9U

— Dirk (@drwetter) January 4, 2019