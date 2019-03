Huawei-servers gecertifieerd door Nutanix voor gebruik in HCI

Nutanix en Huawei gaan samen in zee voor de uitrol van Hyper-Converged Infrastructure (HCI). De twee partijen ontwikkelden daartoe samen de FusionServer 2288H V5.

Nutanix biedt voortaan ook Hyper-Converged-oplossingen aan op basis van Huawei-hardware. De twee bedrijven bouwden samen de FusionServer 2288H V5. Die dual socket-server werd speciaal met enkele extra technologieën ontwikkeld om de uitrol in een Hyper-Converged-scenario te ondersteunen.

Zo is de server uitgerust met Huawei’s Fault Diagnostic Management (FDM). FDM kan mogelijke defecten in de hardware zeven tot 30 dagen vooraf voorspellen met een nauwkeurigheid van 93 procent. De Dynamic Energy Management-technologie (DEMT) schaalt het stroomverbruik dan weer op basis van de actuele workloads, wat een besparing tot 15% mogelijk maakt.

Flexibiliteit

Huawei is een grote infrastructuurprovider die bij ons vooral in de telecommarkt actief is. Precies daar is het bedrijf de laatste maanden ook in opspraak gekomen omwille van tot nader onder niet onderbouwde beschuldigingen van spionage uit Amerikaanse hoek. Nutanix is dan weer marktleider op het gebied van HCI.

Hyper-Converged Infrastructure is een combinatie van servernodes, waarbij de opslag is losgekoppeld van compute en geheugen. De nodes kan je samen combineren tot een relatief flexibel geheel. De hardware wordt vervolgens zoals nodig geprovisioneerd om gevirtualiseerde workloads te draaien, die flexibel gebruik kunnen maken van de beschikbare opslag- en rekenkracht.

