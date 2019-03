De Europese Commissie gaat de oproep van de Verenigde Staten om Huawei in de ban te doen negeren. Daarentegen zal de commissie EU-landen zeer binnenkort wel oproepen om meer data te delen, om beveiligingsrisico’s gerelateerd aan 5G-netwerken te voorkomen. Dat meldt Reuters op basis van vier ingewijden.

Andrus Ansip, het Europese digitale hoofd, moet de aanbeveling dinsdag presenteren. De richtlijnen worden niet wettelijk vastgelegd, maar hebben wel politiek gewicht wat uiteindelijk kan leiden tot nationale wetten in landen van de Europese Unie.

De Verenigde Staten is al enige tijd in Europa aan het lobbyen voor een ban op apparatuur van Huawei en andere Chinese fabrikanten voor 5G-netwerken. De VS is bang dat China de apparatuur van de bedrijven kan misbruiken voor spionage. Iets wat Huawei altijd ontkend heeft.

Ansip zal Europese landen volgens de ingewijden vertellen om tools te gebruiken die uiteengezet zijn in de EU-richtlijn voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen en de onlangs goedgekeurde Cyber Security Act. Lidstaten zouden bijvoorbeeld informatie moeten delen en samen effectbeoordelingsstudies over beveiligingsrisico’s moeten coördineren. Ook moeten ze samen werken aan certificeringen voor IoT-apparaten en 5G-apparatuur.

Daarbij wordt echter niet opgeroepen tot een Europese ban op Huawei, waardoor Europese lidstaten zelf moeten kiezen of ze een dergelijke ban instellen.

Nederland

In Nederland werkt het kabinet nog aan het formuleren van beleid over de toenemende invloed van Chinese bedrijven. Een ban is hier echter nog niet. GroenLinks zei in februari wel dat het een slecht idee zou zijn om apparatuur van Huawei te gebruiken in 5G-netwerken. “In zee gaan met deze techgigant is een onaanvaardbaar risico zolang de greep van de communistische partij op het Chinese bedrijfsleven zo groot is”, aldus de partij toen.

Toch wordt die apparatuur hier mogelijk wel ingezet in dergelijke netwerken. KPN zou namelijk op het punt staan om met de Chinese fabrikant in zee te gaan, zo meldde RTL Z vorige week. Er zou deze maand al een start worden gemaakt aan de bouw van het 5G-netwerk.