5G E-dienst van AT&T blijkt langzamer dan 4G-netwerken

De 5G Evolution-dienst van AT&T wordt in de markt gezet als een echte 5G-dienst. Deze moet het Amerikaanse publiek bekend maken met de hoge snelheden die 5G kan behalen. Maar testresultaten van OpenSignal wijzen uit dat de dienst langzamer is dan de verbeterde 4G LTE-netwerken van concurrenten. Een kleine blamage voor het bedrijf, dat de dienst met veel bombarie de markt in heeft gezet.

OpenSignal testte de snelheid van het 5G E-netwerk en vergeleek de resultaten met 4G-netwerken van concurrerende telecomaanbieders. Het bleek dat een 5G E-telefoon een gemiddelde downloadsnelheid van 28,8 Mbps had, waar T-Mobile gemiddeld 29,4 Mbps haalde en Verizon 29,9 Mbps. Daarnaast bleken de gemiddelde downloadsnelheden van AT&T’s 4G-netwerk ook langzamer dan die van T-Mobile en Verizon, maar sneller dan het netwerk van Sprint.

Langzamer dan 4G

“De 5G E-snelheden die gebruikers van AT&T ervaren lijkt heel veel op een gewone 4G-snelheid en vormen niet de enorme sprong vooruit die 5G belooft te zijn”, schrijft OpenSignal in zijn rapport. AT&T lanceerde het 5G E-merk echter wel als een manier om consumenten alvast bekend te maken met 5G.

De merknaam leidde al tot protesten onder concurrenten van AT&T. Zo spande Sprint vorige maand een rechtszaak tegen AT&T aan, omdat de 5G E-merknaam misleidend zou zijn en Sprint omzet zou kosten. T-Mobile, dat dit jaar nog met Sprint samen zal gaan, nam AT&T ook al op de hak en Verizons CTO Kyle Malady bekritiseerde de keuze voor deze merknaam. Desondanks staat AT&T nog altijd achter het merk en is het bedrijf het ook niet eens met de onderzoeksmethode van OpenSignal.

De proeven van OpenSignal vonden plaats met AT&T telefoons die onder de 5G E-merknaam zijn uitgebracht en aangeven met een 5G E-netwerk verbonden te zijn. Volgens AT&T is dat echter niet voldoende en hadden de onderzoekers moeten bevestigen dat de telefoons ook echt verbinding hadden met een 5G E-netwerk. Dat laatste is niet gebeurd en dus schrijft AT&T de onderzoeksmethodiek als onvoldoende af.