Zoom kondigt nieuwe functies voor al zijn producten aan

Zoom breidt zijn portfolio weer flink uit. Het bedrijf geldt als toonaangevend als het aankomt op zakelijke communicatieomgevingen en lanceert de komende tijd nieuwe functies voor de Zoom Phone, Zoom Rooms en Zoom Meetings.

Het portfolio van Zoom is gericht om een combinatie van video, stem, chat en content sharing. Jaarlijks voegt het bedrijf zo’n tweehonderd functies of verbeteringen aan zijn portfolio toe. Dit jaar moet daar geen uitzondering op worden, want vandaag is er een hele rits verbeteringen en nieuwe functies toegevoegd aan de voornaamste producten van het bedrijf.

Uitbreidingen Zoom Phone

Eerder stond Zoom Phone bekend als Zoom Voice. Het is een cloudsysteem dat de communicatie via telefoonnetwerken vereenvoudigt. Er zijn vanaf april een aantal nieuwe functies beschikbaar:

Zoom Calls kunnen makkelijk omgezet worden naar Zoom videomeetings.

Zoom Phone Salesforce integraties: Zoom Phone-telefoongesprekken kunnen eenvoudig gestart worden vanuit Salesforce.

Zero-touch diensten: maken het makkelijker voor IT-admins om apparaten uit te rollen binnen hun organisatie.

Samenwerking met partnerbedrijven: met onder meer Five9 en Twilio voegt Zoom nieuwe integraties toe die het makkelijker maken om gesprekken te beginnen via Zoom.

Uitbreiding Zoom Meetings

Niet alleen breidt Zoom de functies voor Phone uit, ook krijgt Zoom Meetings een aantal nieuwe functies. Het gaat om de volgende toevoegingen:

Real-time transcriptie: vanaf het derde kwartaal van 2019 biedt Zoom real-time geautomatiseerde transcripties van Zoom Meetings. Zoom is het eerste bedrijf dat dit soort functionaliteit uitrolt.

Simultaneous Interpretation: als je via een vertaler een gesprek voert, kan het soms interessant zijn om over te schakelen naar een andere taal. Met deze functie kan je direct overschakelen naar een ander audiokanaal met een andere vertaler. Deze functie is vanaf het derde kwartaal beschikbaar.

Verbeterde integratie Microsoft Teams: Zoom biedt vanaf het tweede kwartaal nieuwe integraties met Microsoft Teams aan. Je kan bijvoorbeeld Zoom-tabs toevoegen aan Teams, een agenda aanmaken, of meetings plannen.

Samenvatting meeting: Zoom Meetings maakt vanaf het derde kwartaal van 2019 aantekeningen van meetings direct beschikbaar.

Siri Shortcuts: binnenkort is het ook mogelijk om Siri te vragen om binnen Zoom Meetings dingen voor je te regelen.

Nieuwe Zoom Rooms

Tot slot heeft Zoom nog een aantal nieuwe toepassingen onthuld, die handig kunnen zijn voor vergaderruimtes: