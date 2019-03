PewDiePie-ransomware versleutelt bestanden permanent

Fans van YouTube-ster PewDiePie hebben twee nieuwe typen ransomware ontwikkeld, in een poging zoveel mogelijk mensen over te halen zich op zijn kanaal te abonneren. Op die manier willen fans dat hij rivaal T-Series verslaat als populairste kanaal op de streamingdienst van Google.

Als het aankomt op het aantal abonnees, was de Zweed Felix Kjellberg lange tijd de meest populaire YouTuber. Maar de afgelopen maanden werd hij bijgehaald en tot slot zelfs ingehaald door het Indiase muziekkanaal T-Series. Fans van PewDiePie zagen dat niet zitten en besloten daarop wat trucs uit te halen om anderen te stimuleren zich vooral op zijn kanaal te abonneren.

Wat onschuldig begon

In eerste instantie waren die pogingen nog relatief onschadelijk. Zo hackten ze printers die vervolgens flyers afdrukten waarop stond dat mensen zich vooral moesten abonneren op het kanaal van Kjellberg. Anderen hackten Chromecasts, smart-tv’s en Google Home-apparaten om soortgelijke berichten weer te geven.

De ontwikkeling van ransomware helpt echter bepaald niet. Een daarvan is een aangepaste versie van ShellLocker en draagt nu de naam ‘PewDiePie ransomware’. Deze versleutelt bestanden van gehackte computers en eist van slachtoffers dat ze zich abonneren op het YouTube-kanaal. Alleen uploadt de ransomware de sleutels niet, waardoor bestanden niet meer hersteld kunnen worden.

De tweede ransomware heet PewCrypt en slaat de bestanden van slachtoffers op tot het kanaal van PewDiePie de honderd miljoen abonnees bereikt. Maar erger is het feit dat gedreigd wordt om alle data permanent te wissen, als T-Series die mijlpaal eerder bereikt. Het goede nieuws is dat mensen wier apparaat met PewCrypt besmet is, op GitHub een decryptor kunnen downloaden die ontwikkeld is door Emsisoft.

Ondertussen woedt de strijd tussen PewDiePie en T-Series vrolijk voort. Vorige week lag T-Series korte tijd voor op PewDiePie, waarna de Zweed het kanaal weer inhaalde. Momenteel heeft Kjellberg 91.108.408 abonnees en T-Series er met 91.214.749 een stuk meer.