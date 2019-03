‘Oracle ontsloeg vorige week honderden medewerkers wegens herstructurering’

Oracle heeft naar het schijnt honderden van zijn engineers ontslagen. Het bedrijf is momenteel druk bezig met een wereldwijde herstructurering om meer focus te leggen op zijn werkzaamheden binnen de cloudinfrastructuur. Vandaag bevestigt het bedrijf dat het bezig is met een ontslagronde.

IEE Spectrum meldde vrijdag dat het totale aantal personeelsleden dat door Oracle ontslagen zou worden mogelijk op zou lopen tot in de “duizenden”. Tien procent van de medewerkers zou straks op zoek moeten naar een nieuwe baan. Tegelijk zijn er ook lagere schattingen, waaruit blijkt dat er hooguit vijfhonderd banen verloren gaan. Formele aankondigingen zijn er echter niet en dus is het ook moeilijk om in te schatten hoeveel mensen er daadwerkelijk sneuvelen.

Vele ontslagen

Tijdens een interview met de site Business Insider bevestigde woordvoerder Deborah Hellinger dat Oracle mensen ontslaat. Het idee is vooral om meer focus te leggen op de cloudzaken van het bedrijf. “Naarmate onze cloudzaken groeien, moeten we continu een balans zoeken tussen de beschikbare middelen en onze ontwikkelaarsgroep herstructureren, zodat de juiste mensen de beste cloudproducten kunnen maken voor onze klanten wereldwijd”.

Tientallen medewerkers van Oracle die ontslagen werden meldden dat op de discussiesite TheLayoff. Daar vertelden ze dat er wereldwijd mensen ontslagen worden, waaronder ook mensen die werken aan oudere cloudprojecten. Zo stelde iemand dat er 43 mensen binnen het team van de Oracle Management Cloud ontslagen werden. Een andere anonieme medewerker vertelde dat er 32 medewerkers ontslagen werden bij het team rond de Oracle Cloud Infrastructure. Zo zijn er nog veel meer van dit soort verhalen te vinden op de site.

Het lijkt erop dat de ontslagen niet heel goed ingezet zijn. Oracle zou sommige mensen op vrijdagochtend pas geïnformeerd hebben en hen hooguit 30 minuten hebben gegeven om hun bureau op te ruimen en het gebouw te verlaten. Ook was er diezelfde ochtend nog een mail rondgestuurd aan personeel waarin stond dat het geweldig ging met de cloudzaken van het bedrijf en dat er ontslagen vielen om hier meer in te kunnen investeren.