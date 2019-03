VodafoneZiggo verhoogt internetsnelheid voor consumenten en ondernemers

Ziggo zal in april de internetsnelheden voor ruim 2,4 miljoen consumenten en 130.000 bedrijven verhogen. Particuliere klanten met een Start, Complete of Max-pakket krijgen 25 procent meer downloadsnelheid tot 500 Megabit per seconde (Mbit/s). Bij zakelijke klanten met Complete of Max gaat deze met 20 procent omhoog tot maar liefst 600 Mbit/s.

Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt van VodafoneZiggo stelt dat zijn bedrijf blijft werken aan het netwerk. Technische innovaties maken snelheidsverbeteringen mogelijk en die wil het bedrijf “doorgeven aan onze klanten”. Dat is vanaf april meteen merkbaar voor iedereen. Klanten moeten overigens wel hun modem resetten voor de hogere snelheden.

Flinke verhogingen

Voor consumenten met een Max-abonnement komt de hoogste downloadsnelheid na deze verhoging uit op 500 Mbit/s. Ook de uploadsnelheden van Start en Complete bij consumenten gaan 25 procent omhoog. Het door ondernemers meest gekozen pakket Complete stijgt 20 procent naar een downloadsnelheid van 300 en het Max-pakket zelfs naar 600 Mbit/s. Uit onderzoek blijkt dat de meeste klanten ruim voldoende hebben aan de relatief hoge uploadsnelheid van 40-50 Mbit/s. Voor bedrijven met het Start-pakket blijven de snelheden gelijk.

De hogere snelheid zal over een periode van vier weken stapsgewijs ingezet worden. In de tweede week van april start Ziggo met het op afstand resetten van modems, waarna abonnees automatisch de nieuwe snelheden hebben. Klanten kunnen vanaf half april ook zelf hun modem resetten en krijgen dan meteen de nieuwe snelheid.

Niet overal merkbaar

In een aantal regio’s zullen de hogere snelheden niet meteen merkbaar zijn. Dat komt doordat er in bepaalde gebieden nog niet overgestapt is van analoge naar digitale tv. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor de snelheidsverbetering, want de vrijgekomen bandbreedte wordt ingezet voor het internet.

Volgens Ziggo past deze snelheidsverhoging in de ambitie van Ziggo om 1 Gigabit per seconde via het landelijke glas-coaxnetwerk te realiseren. Hiertoe werd in Utrecht al een geslaagde pilot uitgevoerd met de toepassing van DOCSIS 3.1. Dit is de nieuwste standaard voor het leveren van internetdata-, spraak- en videodiensten via het bestaande glas-coaxnetwerk. De stad Utrecht zal vanaf 2020 als eerste overgaan op deze snelheid, waarna de rest van Nederland binnen twee jaar volgt.