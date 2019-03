Windows Rekenmachine wordt uitgebreid met grafiekfunctie

Microsoft voegt een grafiekfunctie toe aan de Windows Rekenmachine. Het is de eerste nieuwe feature die wordt toegevoegd, sinds de app begin deze maand opensource werd gemaakt.

De code van Windows Rekenmachine werd begin deze maand opensource gemaakt en gepubliceerd op GitHub. Microsoft wil samen met de community bouwen aan nieuwe functionaliteit voor de calculator en zet zijn zinnen in eerste instantie op de toevoeging van een grafiekfunctie. Daarmee zullen gebruikers grafieken kunnen maken op basis van wiskundige vergelijkingen.

De grafiekfunctie is één van meer dan 30 suggesties, die op GitHub reeds werden voorgesteld. Dave Grochoki, de Microsoft-engineer die het voorstel deed, argumenteert dat een rekenmachine met grafiekfunctie onmisbaar is voor scholieren die hun eerste stappen zetten in (lineaire) algebra, dat volgens hem de toegangspoort is tot wiskunde en andere STEM-disciplines.

Fysieke grafiekrekenmachines zijn evenwel duur en ook software-oplossingen vragen vaak om een dure licentie. Windows Rekenmachine is een gratis onderdeel van Windows 10, waar heel wat scholen en studenten wereldwijd toegang toe hebben. Alleen heeft de app “momenteel niet de benodigde functionaliteit om aan de eisen van studenten te voldoen”, besluit Grochoki.

Los van de potentiële impact op het onderwijs, is een grafiekfunctie ook één van de meest gevraagde features via de Feedback Hub van Microsoft. Heel wat gebruikers zullen dus blij zijn dat de functionaliteit eindelijk in de calculator wordt geïntroduceerd. Voorlopig is er nog geen tijdlijn bekend voor de ontwikkeling en uitrol van de functie.

