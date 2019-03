Microsoft Edge op Chromium lijkt bijna klaar voor publieke preview

Microsofts op Chromium gebaseerde Edge-browser wordt voorlopig nog steeds uitsluitend intern getest. The Verge mocht evenwel een exclusieve blik werpen op de browser, die doet vermoeden dat een publieke preview niet meer veraf is.

In tegenstelling tot eerder gelekte screenshots, voelt de versie die The Verge mocht testen al meer aan als een Windows 10-app. De gebruikersinterface vertoont nog steeds karakteristieken van Chrome, maar er zijn al meer elementen van Edge in de browser doorgedrongen. Afwachten of Microsoft die lijn nog verder doortrekt.

Wanneer je binnenkort zelf met de browser aan de slag zou gaan, krijg je de kans om favorieten, wachtwoorden en surfgeschiedenis te importeren van Chrome of Edge, afhankelijk welke browser als standaard is ingesteld. Daarna kies je een stijl voor het standaard tabblad.

Edge-functies

The Verge merkt op dat een aantal Edge-functies (nog) ontbreken. Zo is de functie voor het opzijzetten van tabbladen nog niet geïmplementeerd en kan je niet met een stylus over websites heen schrijven en markeren. De donkere modus is voorlopig nog verborgen, maar kan via een flag worden aangezet.

Ook synchronisatie tussen apparaten is reeds voorzien, maar werkt nog niet optimaal. Momenteel kan je alleen favorieten synchroniseren. Instellingen, surfgeschiedenis, browserextensies, open tabbladen, wachtwoorden en auto-invulgegevens volgen later.

Microsoft biedt een apart overzicht met browserextensies die het zelf reeds heeft gevalideerd voor compatibiliteit met Edge. Door een schakelaar aan te zetten in de instellingen, krijg je toegang tot alle extensies uit Googles Chrome Web Store.

Publieke preview

Deze vroege versie van Edge op Chromium zou al erg stabiel en snel werken. Het is nog niet bekend wanneer Microsoft met zijn publieke preview van start gaat, maar dat moment lijkt niet meer veraf.

