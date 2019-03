Thales ontwikkelt twee nieuwe militaire radars

Thales heeft de Ground Master 200 Multi Mission (GM200 MM) radar onthuld. Deze radar is ontworpen om in te spelen op moderne, complexe slagvelden. De radar is straks in twee versies beschikbaar: eentje gericht op luchtsurveillance en een die gericht is op het opsporen van grote wapens op de grond.

Dat meldt de site Army Technology. De GM 200 MM behoort tot de dual-axis multi-beam 4D active electronically scanned array (AESA) radars. De radars bevinden zich in een ver ontwikkelingsstadium en naar verwachting kan Thales de eerste radars in 2021 leveren.

Twee radars

De GM200 MM/A is een all-in-one versie en geschikt voor medium-range ground-based luchtverdediging en -surveillance. Dan is er nog de GM200 MM/C, een compacte versie van de radar. Die is ervoor geschikt om grof geschut van vijanden te lokaliseren. Verder is het dankzij het compacte ontwerp een radar die makkelijk te verplaatsen is en een radar die ook snel uit te rollen valt. De GM200 MM/C is ook geschikt voor (very) short-range air defence missies.

De digitale technologie van Thales die gepaard gaat met de Ground Master 200-radar stelt het apparaat ertoe in staat om snel een doelwit te vinden en vast te leggen. Dat kan over een langere tijdsperiode gevolgd worden. Tegelijk kunnen ook doelwitten die slechts een korte afstand afleggen goed gevolgd worden.

De technologie is schaalbaar en beschikt over een antenneontwerp dat geüpgraded kan worden. Op die manier wil Thales ervoor zorgen dat de radar op elk moment van zijn levensspanne over de nieuwste en beste software beschikt. Daarom zal het bedrijf ook continu nieuwe software blijven ontwikkelen voor de radarinstallaties.

Vorige maand heeft de Nederlandse defensie het eerste contract bij Thales getekend. Defensie zal in totaal negen GM200 MM/C radars afnemen voor inzet tijdens missies.