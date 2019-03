Ricoh komt met compacte Ricoh Pro TF6250 flatbedprinter

Ricoh introduceert de nieuwe grootformaat UV-flatbedprinter Ricoh Pro TF6250. Deze printer is onder meer geschikt voor eindgebruikers die zich bezighouden met het afdrukken van graphics, of zich richten op decoratie en signs. Vanwege de geleverde snelheid moet de printer vooral de productiviteit van eindgebruikers verbeteren.

De Ricoh Pro TF6250 is met een omvang van 2,5 bij 1,3 meter relatief compact. Hiermee helpt het sign & display- en graphics-bedrijven in verschillende industriële sectoren productiever te werk te gaan. De Ricoh Pro TF6250 is goed voor het afdrukken van industriële decoratie, interieur, verpakkingen, maar ook voor zeefdrukwerk en gepersonaliseerd drukwerk.

Snel en precies printen

Ricoh heeft de Pro TF6250 printer ontworpen met hetzelfde formaat als de Ricoh Pro T7210. De printer is daardoor onder meer voorzien van drop-on-demand printkoppen voor een hoge printkwaliteit zorgen en snelle afdrukken. De Ricoh Pro TF6250 werkt bovendien met meer productieve printsets die een groter kleurbereik bieden dan bij de T7210 het geval is. Met één druk op de knop, worden de printknoppen automatisch gereinigd.

De nu gelanceerde professionele printer heeft een productiesnelheid tot 64,6 m2/u en een flatbedarchitectuur. Dat betekent dat de printer de media die op de tafel liggen vasthoudt. Het printsysteem beweegt boven die tafel en kan substraten met maximaal een dikte van 110 millimeter aan. De ingebouwde led-technologie houdt het stroomverbruik laag en zorgt er ook voor dat de afgedrukte materialen zo snel mogelijk drogen. Dat gebeurt op een lage temperatuur, zodat de dunne substraten niet smelten of kromtrekken.

Tot slot is de Ricoh Pro TF6250 nog voorzien van registratiepennen die helpen om zo precies mogelijk te printen. Er zijn vier afzonderlijke vacuümzones die media op hun plaats houden. De printkoppen zijn ook voorzien van een sensor die zorgt voor een hoge nauwkeurigheid.