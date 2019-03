VS willen voor 5G-netwerk samenwerken met Nokia en Ericsson

De Verenigde Staten doen er alles aan om zichzelf te scheiden van de Chinese hardwarefabrikant Huawei. Het bedrijf levert technologie die nodig is voor de uitrol van 5G-netwerken. Maar wat het Amerikaanse ministerie van defensie betreft, is het beter om in te kopen bij rivalen als Nokia en Ericsson.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van een medewerker van het Pentagon. Ellen Lord vertelt dat er vermoedelijk “geen volledig Amerikaanse oplossing” komt. In plaats daarvan voert het ministerie van defensie gesprekken met “Ericsson en ook met Nokia” om uit te zoeken of zij kunnen helpen bij het uitrollen van 5G-netwerken in het land.

Eigen 5G-netwerk

Dat is echter niet het enige; de Verenigde Staten leggen ook de grondvesten om een eigen 5G-netwerk te ontwikkelen. Dat doet het land uit angst voor spionage via de 5G-netwerken. Als die bijvoorbeeld door een buitenlandse partij aangelegd worden, vormt dat mogelijk een risico op spionage via de netwerken. Er zouden volgens de VS achterdeurtjes ingebouwd kunnen worden.

Daarom willen de VS ook niet dat Huawei meewerkt aan de uitrol van de 5G-netwerken. De Chinese wetgeving verplicht personen en bedrijven mee te werken aan spionage. Voor de Verenigde Staten was dat genoeg om een verbod op Huawei-netwerkproducten in te voeren, al stelde het bedrijf zelf dat een onafhankelijk jurist had vastgesteld dat die wetgeving helemaal niet zo geïnterpreteerd kon worden. Eerder deze maand klaagde het bedrijf de Amerikaanse overheid zelfs aan rond deze kwestie.

Militaire aangelegenheid

Maar volgens Lord is de uitrol van 5G-netwerken binnen de Verenigde Staten ook een militaire kwestie. Lord vertelt dat er aan de militaire kant van het verhaal “een groot dialoog plaatsvindt over de weg voorwaarts”. Volgens haar zijn er een boel “Europese bondgenoten die onze kant op leunen en hier met ons aan willen werken”.

Ondertussen blijkt dat de Europese Commissie de oproep van de Verenigde Staten om Huawei te weigeren bij de opbouw van 5G-netwerken wil negeren. Er zouden wel veiligheidsrisico’s kunnen zijn, maar een verbod komt er vermoedelijk niet. Ook hier in Nederland lijkt het niet zover te komen, al stelt onder meer GroenLinks dat het een onaanvaardbaar risico is om met het bedrijf te werken “zolang de greep van de communistische partij op het Chinese bedrijfsleven zo groot is.”