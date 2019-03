‘Public cloudomgevingen bieden te weinig informatie voor IT-beveiligers’

Nieuw onderzoek wijst uit dat bedrijven maar weinig inzicht hebben in hun public cloudomgevingen. De tools en data die cloudaanbieders hiervoor leveren zijn onvoldoende. Om die reden vrezen securitymedewerkers van bedrijven dan ook dat het gebrek aan inzicht ervoor zorgt dat risico’s onzichtbaar blijven.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Keysight Technologies. Het bedrijf sprak voor zijn State of Cloud Monitoring onderzoek met 388 medewerkers die actief zijn in de informatietechnologie. Samen met Dimensional Research en Ixia vroeg Keysight hen onder meer over de uitdagingen die komen kijken op het gebied van veiligheid en monitoring waar IT-personeel mee te maken heeft bij public en private cloudomgevingen.

Gebrek aan zichtbaarheid

Maar liefst 87 procent van de respondenten gaf aan te vrezen dat een gebrek aan zichtbaarheid van cloudomgevingen ervoor zorgt dat ze veiligheidsbedreigingen voor hun organisaties niet goed kunnen identificeren. “Het gebrek aan zichtbaarheid kan voor een aantal problemen zorgen”, aldus een woordvoerder van Keysight Technologies.

Zo is het niet mogelijk om prestatieproblemen van applicaties in kaart te brengen en te volgen. Ook is het voor IT-personeel niet goed mogelijk om service-level agreements te monitoren en leveren, en is er sprake van vertraging als het opkomt op het detecteren en oplossen van bedreigingen en exploits.

Slechtere prestaties

Bijna 95 procent van de respondenten gaf aan dat zichtbaarheidsproblemen ervoor zorgen dat hun applicaties of netwerken prestatieproblemen doormaken. 70 procent geeft aan dat public cloudmonitoring moeilijker is dan het monitoren van datacenters en private clouds. Minder dan 20 procent gaf te kennen dat ze over de data beschikken die nodig is om public cloudomgevingen goed in de gaten te houden.

De combinatie van deze factoren maakt duidelijk dat er nog heel wat werk te verzetten valt voor aanbieders van public clouddiensten. Nu is het dus nog te vaak zo dat IT-personeel over te weinig middelen beschikt om goed in kaart te kunnen brengen wat er aan de hand is met hun cloud. Daar moet, gezien het groeiende belang van clouddiensten, zeker op ingespeeld worden.