Code-analysedienst van OutSystems en Boncode dringt fouten terug

OutSystems start een samenwerking met Boncode, een Nederlandse leverancier van software-analysediensten. Samen bieden ze OutSystems-klanten een hulpbron om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde applicaties optimaal worden geïmplementeerd voor onderhoud, betrouwbaarheid, prestaties en beveiliging. De nieuwe service voldoet aan de strikte normen van ISO 25010.

De samenwerking van Boncode en OutSystems helpt organisaties om snel applicaties te bouwen waarbij technical debt wordt geminimaliseerd en hoge kwaliteit wordt behouden. Deze analysedienst maakt het mogelijk om de toekomstbestendigheid van OutSystems-oplossingen te beoordelen en continu te controleren of applicaties correct en optimaal zijn ontwikkeld.

Technical debt

Veel organisaties bouwen tegenwoordig snel apps en implementeren op rap tempo nieuwe technieken. Daaraan klampen ook de nodige risico’s. Specifiek moeten ontwikkelaars de balans tussen snelheid en kwaliteit bij het updaten van software goed in de gaten houden. Er lijken veel middelen verloren te gaan aan technical debt; impliciete kosten die voortkomen uit extra werk om fouten te herstellen die door de snelle ontwikkeling van apps zijn ontstaan.

De analysedienst maakt volgens OutSystems dat de risico’s transparant, maar ook beheersbaar zijn. Binnen de analyse is er speciale aandacht voor de architectuur. De tool waarschuwt voor schendingen van het OutSystems 4 Layer Canvas-model. Volgens Jeroen Meetsma, de CTO van Boncode, heeft de architectuur van software vaak een grote impact op de beheersbaarheid van een softwarteproduct. Die impact is groter dan die van de kwaliteit van de broncode. “Software-architectuur moet daarom worden geanalyseerd in combinatie met broncode-meting”, aldus Meetsma.

Ook Mike Hughes, de senior director productmarketing van OutSystems, stelt dat ontwikkelteams snel bouwen en veel functionaliteit aan hun toepassingen toevoegen. Het gaat om low-code software en dus is het volgens Hughes van groot belang dat de apps vrij zijn van technical debt. “De maatwerkoplossing van Boncode helpt hen optimaal te profiteren van de voordelen van low-code en geeft hen de zekerheid te kunnen voldoen aan de strategische behoeften van hun organisatie.”