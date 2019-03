Netgear komt met tri-band wifi 6 router voor veel verbindingen

Netgear introduceert een nieuwe tri-band Wi-Fi 6 router: de NETGEAR NighthawkTri-band AX12 12-Stream Wi-Fi 6 Router (RAX200). De Nighthawk Tri-band AX12 (RAX200) is een Wi-Fi 6-router die drie banden gebruikt met een gecombineerde Wi-Fi-snelheid van 10,8 Gbps3.

Het is volgens Netgear een ideale oplossing voor huishoudens met een groeiend aantal verbonden apparaten die gelijktijdig om internetbandbreedte wedijveren. Tri-Band Wi-Fi biedt een extra Wi-Fi-band om netwerkopstoppingen te verminderen en tegelijkertijd een betere verbinding op meerdere apparaten te bieden. De nieuwste Wi-Fi 6-technologie biedt vier keer de gegevenscapaciteit ten opzichte van de vorige generatie Wi-Fi-routers (802.11ac), ook bekend als Wi-Fi 5.

Grote bandbreedte

Er zijn steeds meer apparaten verbonden met het internet. Mensen gebruiken in huis ook alsmaar meer technologie die met hun wifi-netwerk verbonden is. Denk aan luidsprekers, beveiligingscamera’s, thermostaten en meer. Om die reden wordt er ook steeds meer gevraagd van de wifi-netwerken in huis.

Met de Nighthawk AX12 Tri-band Wi-Fi 6-router kunnen huishoudens een gecombineerde bandbreedte van 10,8 Gbps verwachten voor al hun netwerkbehoeften: van gelijktijdige 4K/8K UHD-videostreaming tot gaming en andere activiteiten met een hoge bandbreedte. Met één Wi-Fi-naam voor alle drie de banden, dirigeert de Nighthawk RAX200 met behulp van Smart Connect-technologie alle aangesloten apparaten op intelligente wijze naar de juiste Wi-Fi-band op basis van de snelheid van het apparaat, zodat de beschikbare bandbreedte optimaal wordt benut.

Verhoogde capaciteit

Met de 1,8-GHz quad-core processor en ondersteuning voor multi-gig internetverbindingen, faciliteert de Nighthawk Tri-band AX12-router de toenemende internetsnelheden die nodig zijn in onze huishoudens. De Nighthawk Tri-band AX12 zorgt voor hogere snelheden en is voorbereid op de nieuwste Wi-Fi-technologie van de nabije toekomst, Wi-Fi 6, die door computers, mobiele apparaten en IoT-apparaten gebruikt zal gaan worden.

Tegelijkertijd blijven al je bestaande wifi-apparaten ondersteund. De Nighthawk Tri-band AX12 kan meer dan één gigabit aan doorvoer leveren naar mobiele apparaten die 160 MHz bandbreedte ondersteunen. Tot slot heeft de Nighthawk Tri-band AX12 Wi-Fi 6 acht antennes onder de motorkap. Die zijn zo gepositioneerd dat ze router een zo groot mogelijke dekking biedt.

De Netgear Tri-band AX12 is beschikbaar voor een adviesprijs van 599,99 dollar (529,82 euro). De adviesprijs voor de Benelux wordt op een later moment bekendgemaakt.