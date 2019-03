Onderzoek: ‘Less is more is de nieuwe trend voor Instagram-marketing’

‘Less is more’ is de nieuwe trend op het gebied van Instagram-marketing. Dat stellen CRM-, marketing-, sales- en support-platform HubSpot en Mention in een nieuw rapport over marketingtrends in 2019. Het rapport is het eindresultaat van een wereldwijde analyse van 48 miljoen berichten en het Instagram-gedrag van ruim 300.000 topgebruikers.

Dagelijks worden er 95 miljoen foto’s en video’s op het sociale medium geplaatst. Het algoritme achter de dienst en de tijdlijnen die getoond worden aan gebruikers wordt bovendien steeds complexer. Daarom is het volgens HubSpot moeilijker voor bedrijven om hun doelgroep te bereiken. Maar volgens het rapport kan er dus meer bereikt worden met minder content.

Less is more

Volgens het rapport genereert één video hetzelfde bereik als twee statische foto’s. Zo ontvangt een foto gemiddeld nog geen 70 reacties per bericht, tegenover 150 reacties bij een video. In deze gemiddelden zijn de grootste influencers en virals ook meegenomen. Een gemiddelde gebruiker op Instagram krijgt nog geen vier reacties op een video. Daarnaast doen teveel hashtags en tags meer kwaad dan goed en creëren micro-influencers meer engagement dan de bekende influencers.

Ook blijkt dat het engagement na vier of vijf hashtags razendsnel stagneert. Dat terwijl eerder gold dat het bereik groter werd als er meer hashtags en tags gebruikt werden. Oorzaken hiervoor zijn onder meer dat veel spam-content een groot aantal hashtags krijgt, waardoor gebruikers ze negeren. Ook wordt de engagement van middelmatige content niet hoger door veel hashtags te gebruiken, terwijl goede content juist op zichzelf veel engagement weet te genereren.

Dat kwaliteit nu dus boven kwantiteit gaat, geldt ook voor influencers. De micro-influencers – met 50.000 tot 100.000 volgers – blijken namelijk het meeste impact te hebben op hun volgers. Zij zijn bovendien betaalbaarder dan de ‘gewone’ influencers. “In 2019 zou iedere social media marketingstrategie zich erop moeten richten om betrokken te zijn bij en waarde toe te voegen aan de doelgroep en community”, aldus Mark Whelan, Senior Marketing Manager bij Hubspot.