Kubernetes 1.14 voegt ondersteuning voor Windows-containers toe

Red Hat heeft een nieuwe versie van Kubernetes aangekondigd, waarmee het platform ook ondersteuning krijgt voor containers die op Windows-nodes draaien. Dat meldt Silicon Angle. Containers worden gebruikt om software-applicaties te bouwen die op ieder platform kunnen draaien.

Kubernetes is het populairste platform voor het managen van die containers. Het platform ondersteunde altijd al Linux-besturingssystemen, maar ondersteuning voor Windows werd onlangs pas beschikbaar gemaakt als een bètafunctie. Nu is de productie-ondersteuning voor Windows Nodes een stabiele functie, wat betekent dat op Windows-gebaseerde containers nu via Kubernetes kunnen worden ingepland en beheerd.

Op dit moment draait ongeveer driekwart van alle servers op Windows. Het overgrote deel werkt voor kleine en middelgrote bedrijven. Grotere enterprises gebruiken vaak Linux-servers, maar vele bedrijven hebben een gemixte omgeving waarin een aantal componenten ook op Windows draaien.

Daarnaast krijgt de nieuwe versie een functie gerelateerd aan de Kubectl command line interface. Kubectl integreert nu “Kustomize commands”, wat een functie is waarmee ontwikkelaars de YAML-programmeertaal die gebruikt wordt om Kubernetes-configuraties op te zetten, aan kunnen passen.

Docker

Kubernetes 1.14 is nu beschikbaar om te downloaden. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de nieuwe versie in de komende weken ook onderdeel van diverse door verkopers ondersteunde container-platformen, zoals Docker Enterprise en Red Hat OpenShift.

Voor Docker is de ondersteuning voor Windows een positieve stap. Docker ontwikkelde de Docker runtime engine en heeft al lange tijd een samenwerking met het besturingssysteem. “Dat Kubernetes nu Windows ondersteunt, is een gigantische stap voor de industrie en het bevestigt het werk wat Docker in de afgelopen vijf jaar met Microsoft heeft gedaan om Windows-containers te ontwikkelen”, aldus Jenny Fong, de director of product marketing van Docker.

Red Hat kondigde in februari ook de CodeReady Workspaces aan, een geïntegreerde ontwikkelomgeving voor Kubernetes en containers. Daarin kunnen ontwikkelaars hun containers van het begin af aan in een Kubernetes-omgeving bouwen.