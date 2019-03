Huawei lanceert P30 en P30 Pro met nadruk op fotografie

Huawei heeft in Parijs de P30 en P30 Pro gelanceerd. De Chinese telecomreus toont zijn ambitie om met de telefoons een nieuwe standaard in smartphonefotografie neer te zetten.

“Deze nieuwe toestelfamilie herschrijft de regels van mobiele fotografie”, zegt Richard Yu, CEO van Huawei Consumer Business Group trots. Tijdens de persconferentie gaat het grootste deel van de aandacht naar de camerakwaliteiten van de telefoons. Daarbij zijn de SuperSpectrum-sensor in de hoofdcamera en de telelens met 5x optische zoom via een vernuftig periscoopsysteem de hoogtepunten.

SuperSpectrum

De SuperSpectrum-sensor maakt voor kleurreporductie gebruik van een Bayerfilter op basis van rood, geel en blauw (RYYB) in plaats van rood, groen en blauw (RGGB), zoals normaal het geval is. Daardoor wordt volgens Huawei 40 procent meer licht doorgelaten, met een maximale ISO-waarde van 409.600. In combinatie met grotere pixels maakt de RYYB-filter een groot verschil in slechte lichtomstandigheden.

Om 5x optische zoom te leveren in het dunne smartphonechassis van de P30 Pro, bedacht Huawei een vernuftig periscoopsysteem, waarbij het licht binnenvalt op een spiegel en vervolgens op de sensor gereflecteerd wordt door een lensarray dat dwars in de smartphone zit. In combinatie met AI is bovendien 10x hybride zoom mogelijk en zelfs tot 50x digitale zoom. Op de P30 is de optische zoom beperkt tot 3x en de digitale zoom tot 30x.

Time-of-Flight

De derde camera is een ultrabreedhoeklens, die we ook al kennen van de Mate 20 Pro, en de P30 Pro voegt er ten slotte ook nog een Time-of-Flight (ToF)-camera aan toe. Die kan niet door de gebruiker zelf worden bediend, maar meet in realtime de afstand van de smartphone tot een voorwerp om accuratere diepte-informatie te verkrijgen en een meerlagig bokeh-effect mogelijk te maken.

Ook aan videozijde werden stappen gezet met enerzijds de toevoeging van optische beeldstabilisatie op de hoofdcamera en telelens, bovenop artificiële beeldstabilisatie, en anderzijds de nieuwe Dual View-functie. Dual View laat toe om tegelijkertijd video op te nemen met de ultragroothoek- en zoomlens, en de resultaten naast elkaar af te spelen.

Kirin 980

Onder de motorkap zit dezelfde Kirin 980 die we reeds van de Mate 20 Pro van vorig jaar kennen. De 3D-gezichtsherkenning van die telefoon blijft achterwege, waardoor de notch wordt verkleind tot een ‘waterdruppel’. De vingerafdruksensor onder het scherm tekent wel present en werd verder verbeterd ten opzichte van de Mate 20 Pro. Volgens Huawei reageert hij 30 procent sneller.

De volledige specificaties voor de P30 en P30 Pro:

Huawei P30

⦁ Scherm: 6,1 inch OLED (2340×1080 pixels)

⦁ Chipset: Kirin 980 (7 nm octacore)

⦁ RAM: 6 GB

⦁ ROM: 128 GB

⦁ Camera: 40 MP + 16 MP ultrabreedhoek + 8 MP telelens (3x optische zoom)

⦁ Frontcamera: 32 MP

⦁ Batterij: 3.650 mAh

⦁ OS: Android 9 Pie + EMUI 9.1

Huawei P30 Pro

⦁ Scherm: 6,47 inch OLED (2340×1080 pixels)

⦁ Chipset: Kirin 980 (7 nm octacore)

⦁ RAM: 8 GB

⦁ ROM: 128 GB

⦁ Camera: 40 MP + 20 MP ultrabreedhoek + 8 MP telelens (5x optische zoom) + ToF

⦁ Frontcamera: 32 MP

⦁ Batterij: 4.200 mAh

⦁ OS: Android 9 Pie + EMUI 9.1

Prijzen en beschikbaarheid

De Huawei P30 en P30 Pro zijn in België vanaf 29 maart beschikbaar voor een adviesprijs van 749 euro voor de P30 en 999 euro voorde P30 Pro. Wie het intern geheugen van de P30 Pro wil uitbreiden van 128 GB naar 256 GB betaalt 1.049 euro.

Naast klassiek zwart, zijn beide smartphones beschikbaar in drie verschillende gradiëntafwerkingen: Breathing Crystal, Aurora en Amber Sunrise.

Huawei pakt tot en met 30 april uit met een lanceringsaanbod waarbij je gratis een Sonos One (t.w.v. 229 euro) bij aankoop van een P30 of P30 Pro. In geval van de P30 Pro krijg je er bovendien ook nog een draadloze lader van Huawei bovenop.

Techzine kon enkele weken voor de lancering al kort aan de slag gaan met de Huawei P30 Pro. Lees hier onze eerste indruk.