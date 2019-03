Google maakt e-mails binnen Gmail interactief

Google wil dat een traditionele e-mail er meer uit komt te zien als een interactieve webpagina. Om die reden heeft het bedrijf vandaag AMP for Email uitgerold. Dat is een technologie die bedrijven ertoe in staat stelt om widgets te integreren in e-mails.

De AMP for Email laat bedrijven interactieve e-mails opbouwen. Daarin kunnen ze onder meer de planning voor een meeting invoegen, of bijvoorbeeld de catalogus met hun producten. De boel wordt gemaakt op basis van de Accelerated Mobile Pages (AMP), een framework dat Google aanbiedt om mobielvriendelijke webpagina’s te ontwikkelen.

Beschikbaar voor Gmail

AMP for Email is eerst beschikbaar op Gmail. Daarna wil Google ook andere maildiensten toevoegen. Google is van plan om heel veel te doen met de mogelijkheden van AMP. Zo wil het dat als twee collega’s binnen G Suite aan een document werken, feedback direct in een e-mail verschijnt. Binnen die e-mail moeten ze het document ook echt zien.

“In plaats van dat je een individuele e-mailnotificatie krijgt als iemand je in een opmerking noemt, krijg je nu binnen Gmail een volledig actuele thread te zien, waarbinnen je makkelijk kan reageren of op de opmerking kunt reageren”, schrijft productmanager Aakash Sahney van Gmail in een blogpost.

Meer bedrijven

Meer dan zes andere bedrijven werken ook aan de integratie van AMP for Email. Zo wil Pinterest mensen direct vanuit Gmail door foto’s laten scrollen. Ook moet het voor iedereen mogelijk zijn om items binnen een e-mail op te slaan. Verder wil Doodle dat mensen binnen een e-mail een uitnodiging kunnen accepteren.

De komende weken zullen de interactieve berichten beschikbaar zijn binnen de inbox van Gmail-gebruikers. In eerste instantie werkt AMP for Email alleen op de webversie van de dienst. Volgens Sahney wordt er wel gewerkt aan een mobiele versie en komt die er “binnenkort”.