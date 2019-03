Pyboard D-series nu beschikbaar voor MicroPython-robots

Vandaag is de nieuwe Pyboard D-series voor MicroPython-robots beschikbaar gemaakt. De microcontroller gaat voor 56 dollar (49,70 euro) over de toonbank en biedt ontwikkelaars een apparaat dat maar weinig vermogen nodig heeft om programma’s te draaien.

Het gaat om programma’s die met MicroPython gebouwd zijn, een gestripte versie van de immens populaire programmeertaal Python 3. De voornaamste functie van Pyboard, is dat het MicroPython op bare metal draait. Daarmee is Python een besturingssysteem voor lopende elektronische projecten op apparaten met 16KB aan werkgeheugen.

Kickstarter-campagne

De software en hardware is bedacht door programmeur Damian George. Hij lanceerde in de loop van 2014 met succes een Kickstarter-campagne om micro-controllers tot leven te brengen. Die waren – en zijn – geschikt voor kleine robots die maar weinig energie gebruiken en kunnen piepen, flitsende lichtjes hebben en objecten kunnen detecteren.

De Pyboard-microcontrollers zijn gemaakt voor ontwikkelaars die Python kennen. Dat is de derde populairste programmeertaal na Java en JavaScript, maar wint in rap tempo aan steun. Waar bijvoorbeeld de Raspberry Pi Zero W op Linux draait, steunt de Pyboard in zijn geheel op MicroPython.

De nieuwe D-series werd onthuld tijdens de FOSSDEM opensource conferentie in Europa. Toentertijd werd er nog geen prijs bekendgemaakt, maar die is – nu het apparaat ook daadwerkelijk op de markt gebracht is – nu dus wel bekend. Specificaties zijn er verder ook eindelijk.

Specificaties Pyboard D

De Pyboard D draait op een STM32F7 Cortex-M7 en heeft 512KB aan werkgeheugen en 2MB aan flashgeheugen. De Pyboard D beschikt onder meer over ingebouwde wifi, Bluetooth, een connector voor een 2,4 GHz antenne, een micro-USB-ingang en een ledlampje dat rood, groen, blauw en wit licht kan geven.

Verder beschikt de Pyboard D over een aantal GPIO-uitbreidingsopties, waaronder een 16-pin header, een 32-pin header en twee 40-pin WBUSA-headers. Daarmee kunnen andere ontwikkelboards, sensoren en opslagmogelijkheden toegevoegd worden. MicroPython biedt zelf onder meer een LCD-skin en een audioskin aan. Daarmee kan geluid gedetecteerd en opgenomen worden.

Tot slot biedt de Pyboard D nog verschillende opties waarmee zijn gedrag gestuurd kan worden. Zo is er een Python REPL-prompt, nadat je het apparaat via USB aan een pc gehangen hebt. Ook is er remote scripting beschikbaar, en een ingebouwd bestandssysteem.