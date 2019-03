Siemens heeft de afdeling Noise, Vibration & Harshness (NVH) van Saab Medav Technologies overgenomen. Met de nieuwe afdeling voegt het bedrijf geïntegreerde oplossingen met NVH-kwaliteitseisen in productie toe aan zijn Simcenter-portfolio.

Saab Medav is een wereldwijde leverancier van de nieuwste signaalverwerking, communicatie-intelligentie en analyse van lucht-, land- en zeetoepassingen. Ook levert de organisatie NVH-oplossingen voor industriële kwaliteitstesten. Volgens het bedrijf hebben de oplossingen innovatieve best practices vastgesteld als het gaat om kwaliteitstesten van motoren, transmissies, elektrische motoren, door motoren aangedreven componenten en systemen.

De NVH-technologie en het team worden nu onderdeel van Siemens PLM Software business, wat op zijn beurt weer een onderdeel is van Siemens Digital Factory Division. “Met de integratie van Saab Medav NHV-oplossingen krijgen klanten van Siemens de mogelijkheid om de digitale tweeling van hun productontwerp te verrijken met constante kwaliteitscontrole-informatie vanuit productie”, aldus Jan Leuridan, senior vice president van Simulation & Test Solutions bij Siemens PLM Software.

“Dit biedt uniek inzicht in hoe productietechnologie en variabelen in productie invloed hebben op de uiteindelijke kwaliteit van het product. Daarnaast geeft de technologie directe feedback op de oorzaaksanalyse van mogelijke ontwerpproblemen die zich voordoen in productie, en genereert het inzicht voor mogelijke nieuwe ontwerpen.”

Groter bereik

Olaf Strama, het hoofd van de NHV-afdeling bij Saab Medav, denkt dat de afdeling als onderdeel van Siemens meer kan bieden aan klanten. “Onze klanten kunnen hun voordeel doen met een industrieleidend ontwikkelaarsteam van NHV-technologie en -oplossingen, inclusief een uitgebreid portfolio van systemen en software voor data acquisitie en smart data analytics.”

Bovendien moet het wereldwijde bereik van Siemens er volgens Strama voor zorgen dat klanten in alle belangrijke productiegebieden wereldwijd bereikt worden.

Naar verwachting wordt de overname in het tweede kwartaal van dit jaar afgerond. Details over de transactie, zoals het overnamebedrag, zijn niet bekend.