Adobe lanceert e-commerce-oplossing Commerce Cloud

Adobe heeft de e-commerce-oplossing Commerce Cloud gelanceerd. De dienst bouwt voort op technologie van Magento, dat vorig jaar door Adobe werd overgenomen voor 1,68 miljard dollar (1,49 miljard euro).

Commerce Cloud is gebouwd op het populaire online retail-systeem van Magento, weet Silicon Angle. In de nieuwe dienst zitten dan ook de belangrijkste functies van Magento. Bedrijven kunnen namelijk hun eigen online winkelvoorkanten maken en onderhouden aan de hand van een set geïntegreerde tools.

Adobe kocht Magento in mei vorig jaar op en kondigde toen al aan de diensten te gaan integreren in de Experience Cloud. Met de overname moet Adobe kunnen gaan concurreren met Salesforce, dat vergelijkbare diensten voor marketing, sales en diensten aanbiedt in de cloud. Magento was echter een open source-platform met een actieve gemeenschap, dat zich met name op kleinere spelers richtte. Toch had het wel een aantal grote klanten gemeen met Adobe, zoals Coca-Cola en Nestlé.

Nieuwe functies

Adobe heeft de dienst van Magento echter niet één op één gekopieerd. Het bedrijf voegde ook een aantal nieuwe functies toe die ontworpen zijn om verkopers te helpen bij het efficiënter uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden. Die tools bevatten onder meer een collectie aan analytics dashboards, genaamd Commerce Dashboards. Die dashboards volgen de status van de inventaris en belangrijke metrics van het bedrijf.

Belangrijker is de uitgebreide integratie met andere platformen van Commerce Cloud. De dienst kan samenwerken met de marketing automation-tools van Adobe, waarbij het mogelijk is om e-commerce-content dynamisch aan te passen aan verschillende soorten publiek, zonder dat hier menselijke input voor nodig is. Ook is er nu ondersteuning voor Amazon.com.

Commerce Cloud wordt beschikbaar via het geüpdate Experience Cloud-platform. Dat platform kreeg echter meer toevoegingen, zoals een nieuwe serie aan connectors die toegevoegd zijn voor producten van Microsoft. Enterprises kunnen klantdata in het Marketo-platform aanvullen met informatie van LinkedIn en Microsoft Dynamics 365 for Sales.