Dropbox voegt nieuwe zoekfunctie toe aan zijn desktop-app

Dropbox heeft een aantal nieuwe functies gelanceerd voor zijn desktop- en web-apps, waarmee het eenvoudiger moet worden voor gebruikers om specifieke content en bestanden te vinden. Het gaat onder meer om een nieuwe zoekfunctie, schrijft Venturebeat.

De desktop-app voor Windows en Mac krijgt die nieuwe zoekfunctie. Vanaf nu wordt het mogelijk om naar dingen te zoeken door simpelweg op de system tray of de menubar te klikken in Windows of Mac. Daarmee wordt het mogelijk om naar alles dat aan een Dropbox-account zit te zoeken, zelfs als het niet gesynchroniseerd is naar je desktop. Het gaat ook om documenten van Paper.

Om toegang te krijgen tot de nieuwe functie, klik je op het Dropbox-icoon onderaan het scherm. Vervolgens zijn niet alleen de standaard iconen en menu-knoppen beschikbaar, maar ook een zoekveld. Daarin kan een zoekopdracht getypt worden. Zakelijke gebruikers kunnen bovendien zoeken binnen de daadwerkelijke tekst in de documenten, presentaties, spreadsheets en meer.

Dropbox lanceerde een paar maanden geleden bovendien een nieuwe functie genaamd AutoOCR, waarmee gebruikers tekst in afbeeldingen en PDF’s kunnen doorzoeken. Die functie is nu ook beschikbaar op Desktop, maar alleen voor zakelijke gebruikers.

Andere updates

Dropbox kondigde ook nog een stel andere updates aan voor zijn dienst. Het gaat onder meer om een nieuwe filter-functie op basis van bestandstypes, waarmee gebruikers naar content kunnen zoeken op basis van hun format. Mochten er dus meerdere bestanden zijn met dezelfde woorden als waarnaar gezocht wordt, dan moet het via het filter eenvoudiger worden om het juiste bestand te vinden.

De nieuwe web-applicatie laat gebruikers de zoekresultaten sorteren op basis van de datum waarop een bestand is aangepast. Daardoor worden de meest recente bestanden als eerste getoond. Ook beloofde het bedrijf dat de zoekresultaten vanaf nu 65 procent sneller laden dan eerder.