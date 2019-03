Mozilla brengt gratis wachtwoordmanager Firefox Lockbox naar Android

Mozilla heeft zijn gratis wachtwoordmanager voor gebruikers van de browser Firefox beschikbaar gemaakt op Android. Firefox Lockbox biedt een manier om wachtwoorden die in de Firefox-browser opgeslagen zijn op te halen op hun mobiele apparaten.

Volgens TechCrunch is de app niet zo ver ontwikkeld als die van concurrenten als 1Password, Dashlane en LastPass. De app heeft bijvoorbeeld geen mogelijkheid om wachtwoorden toe te voegen, aan te passen of te verwijderen. Ook is het niet mogelijk om complexe wachtwoorden te suggereren of om gebruikers op de hoogte te stellen van wachtwoorden die mogelijk in de handen van hackers zijn gevallen na een data breach.

De app is dan ook bedoeld als één die naast Firefox gebruikt wordt, en dus volledig gratis. Het is bovendien een veiliger alternatief voor het opschrijven van wachtwoorden in bijvoorbeeld een notitieboek. En het is wel mogelijk om Lockbox aan te zetten als een Autofill-dienst op Android. Daarmee worden opgeslagen wachtwoorden automatisch ingevuld bij het inloggen.

De wachtwoorden komen echter allemaal vanuit de Firefox-browser. Daarmee is de browser dus een belangrijk onderdeel van de dienst. De app zelf kan beveiligd worden met gezichtsherkenning of een vingerafdruk, afhankelijk van wat het mobiele apparaat ondersteund. De wachtwoorden worden ook op zo’n manier versleuteld dat Mozilla niet in staat is om data te lezen.

Test Flight

Firefox Lockbox is een project dat Mozilla ontwikkelde via het nu gesloten Test Flight-programma. Dat programma liet de organisatie meer experimentele functies uitproberen. Een aantal van die functies werden uitgerold naar officiële producten. Een voorbeeld is Firefox Send, waarmee het mogelijk is om bestanden te delen.

Andere experimenten in het programma zijn Firefox Color, Side View, Firefox Notes, Price Tracker en Email Tabs. Die projecten blijven allemaal beschikbaar, maar er wordt niet langer actief aan gewerkt. Soms verschijnen er nog wel updates die doorgevoerd worden vanwege onderhoud.