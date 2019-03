Microsoft biedt HCI-oplossingen voor gevirtualiseerde applicaties

Microsoft maakt het eindgebruikers mogelijk om ook gevirtualiseerde applicaties on-premise te kunnen draaien op moderne Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-toepassingen en daarbij tegelijkertijd kunnen profiteren van publieke clouddiensten, in dit geval Azure. Hiervoor heeft de techgigant nu Azure Stack HCI Solutions gelanceerd.

Volgens de techgigant zijn de nu gelanceerde Azure Stack HCI Solutions-oplossingen een evolutie van al beschikbare Windows Server Software-Defined (WSSD)-oplossingen die eerder van verschillende partners beschikbaar waren.

Daarnaast is het een uitbreiding van de in 2017 gepresenteerde Azure Stack-oplossingen, waarmee eindgebruikers cloudgebaseerde applicaties op basis van iPaaS- en PaaS-diensten kunnen gebruiken binnen zowel niet-verbonden edge-locaties, on-premise datacenters of in de publieke cloud van Azure.

Gevirtualiseerde applicaties, on-premise en cloudconnectie

Concreet houden de nu gelanceerde oplossingen van Azure Stack HCI Solutions in dat bedrijven en organisaties nu ook gevirtualiseerde applicaties on-premise in een HCI-omgeving kunnen draaien en tegelijkertijd toegang hebben tot cloudgebaseerde diensten.

De Azure Stack HCI-solutions-oplossingen gebruiken hierbij dezelfde software-defined compute, storage en netwerksoftware als in Azure Stack. Daarnaast integreert het naadloos met Azure voor hybride oplossingen, zoals onder meer cloudgebaseerde backup-, site recovery- en monitoringsdiensten. In totaal zijn er al ongeveer 70 van deze diensten beschikbaar.

Voorwaarden en hardware-combinaties

Voor het kunnen draaien van de Azure Stack HCI Solutions is het wel belangrijk dat de eindgebruikers beschikken over de Windows Server 2019 Datacenter Edition en Windows Admin Center -oplossingen.

Ook is het niet mogelijk om in een later stadium te upgraden van Azure Stack HCI Solutions naar Azure Stack. Wel kunnen de eindgebruikers van de nu gepresenteerde HCI-oplossingen hun workloads naar Azure Stack migreren. Of naar de Azure-cloudomgeving natuurlijk.

De Azure Stack HCI Solutions-oplossingen zijn al beschikbaar in combinatie met de hardware van 15 verschillende leveranciers, waaronder die van ASUS, Axellio, bluechip, DataON, Dell EMC, Fujitsu, HPE, Hitachi, Huawei, Lenovo, NEC, primeLine Solutions, QCT, SecureGUARD en Supermicro.