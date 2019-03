Google richt adviesraad voor ethiek rond kunstmatige intelligentie op

Google wil inspelen op zorgen rond kunstmatige intelligentie (AI). Daarvoor richt het een wereldwijde adviesraad op, die ethische kwesties rond AI moet oppakken. Ook andere opkomende technieken worden onder deze adviesraad besproken. Op die manier moeten bedrijven die bezig zijn met de ontwikkeling hiervan zo goed en zorgvuldig mogelijk te werk gaan.

Er zijn verschillende invloedrijke partijen die zich zorgen maken over de toepassing van AI. Er zit nog weinig duidelijke lijn hierachter. Bedrijven zouden op dit moment in principe elke mogelijke toepassing kunnen bedenken en die kunnen bouwen. Dat leidt mogelijk tot problemen en daar is Google zich als een van de voorlopers op het gebied van AI-ontwikkelingen bewust van.

AI en ethiek

Om die reden heeft Google dan ook een adviesraad opgericht die zich bezig moet houden met de ethiek rond AI-ontwikkelingen. De bedoeling is dat de adviesraad voor het eind van 2019 een rapport publiceert. Dat rapport wordt opgesteld door een groep mensen, waaronder experts op het gebied van technologie, digitale ethiek en publiek beleid.

Kent Walker, de senior vicepresident voor global affairs binnen Google vertelde tijdens een bijeenkomst op het Massachusetts Institute of Technology dat Google graag wil dat de groep onder meer kijkt naar de manier waarop AI onbedoeld discrimineert. Zo blijkt dat gezichtsherkenningssoftware bepaalde beperkingen kent bij mensen van verschillende afkomst.

Geïnformeerde gesprekken

De basis is volgens Walker dan ook dat “we de best geïnformeerde en best doordachte gesprekken” voeren. “We willen met de adviesraad gaan zitten en kijken welke agenda zij willen opstellen” en dus ook gaan kijken wat volgens die adviesraad prioriteit heeft en zou moeten krijgen.

De achtkoppige raad, die overigens de Advanced Technology External Advisory Council gedoopt is, bestaat onder meer uit Joanna Bryson (associate professor in computing aan de Universiteit van Bath), William J. Burns (voormalig minister van buitenlandse zaken in de Verenigde Staten) en Dyan Gibbens (CEO van dronestartup Trumbull). De adviesraad zal viermaal bij elkaar komen, beginnende in april.