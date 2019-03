Meer dan helft van Windows 10-gebruikers slaat October 2018 Update over

Terwijl de volgende grote feature-update voor Windows 10 al in de coulissen staat te wachten, heeft nog maar een vierde van de gebruikers de weg gevonden naar de October 2018 Update. De adoptiesnelheid daalt bovendien, waardoor het steeds waarschijnlijker is dat het grootste deel van de gebruikersbasis de problematische update gewoon overslaat.

De cijfers waarop we ons baseren, komen zoals gewoonlijk van AdDuplex. Het advertentienetwerk analyseerde meer dan 100.000 Windows 10-systemen en stelde vast dat 26,4 procent ondertussen is geüpdatet naar de Windows 10 October 2018 Update (versie 1809). Dat komt neer op een stijging van ongeveer 5 procent ten opzichte van februari.

De Windows 10 October 2018 Update kende een bijzonder moeilijke start. De installatiebestanden werden oorspronkelijk begin oktober beschikbaar gemaakt, maar snel daarna weer offline gehaald vanwege een bug die bestanden deed verdwijnen. Microsoft loste het probleem op, beloofde de verloren bestanden weer te herstellen en voelde zich half november zeker genoeg om de updatebestanden opnieuw online te plaatsen. 24 uur later werden er evenwel opnieuw bugs gevonden en heeft Microsoft op een heleboel machines de update geblokkeerd.

Pas midden december werd de oktoberupdate weer via Windows Update aangeboden voor gebruikers die manueel naar nieuwe updates zoeken. Sinds midden januari is een gefaseerde automatische uitrol aan de gang. In februari leek het erop dat de update eindelijk in een stroomversnelling was geraakt, maar daar wordt nu alweer de rem op gezet. Microsoft lijkt de update niet zo hard te pushen, in de wetenschap dat de volgende feature-update, Windows 10 versie 1903, er elk moment aankomt.

Windows 10 versie 1903

Windows 10 versie 1903 zou in principe al op 9 april kunnen verschijnen, op voorwaarde dat alle belangrijke bugs tegen dan zijn platgetrapt. Microsoft worstelt onder meer nog met een compatibiliteitsprobleem met de anti-cheatsoftware van populaire games als Fortnite en PUBG, dat mogelijk roet in het eten kan gooien. Daarnaast heeft Microsoft de recentste build in de Slow Ring (18362) weer ingetrokken, omdat sommige gebruikers er niet in slaagden hem te installeren.

Microsoft heeft dus nog enkele plooien glad te strijken voor het met de uitrol van Windows 10 versie 1903 van start kan gaan. De reus uit Redmond kan het zich niet permitteren om opnieuw een update uit te brengen die bij een groot deel van de gebruikersbasis voor problemen zorgt. Ondertussen blijft het merendeel van die gebruikers (66,3%) gewoon verder boeren op versie 1803, tot de volgende update klaar is.