Microsoft, SAP en Adobe willen Open Data Initiative versnellen

Microsoft, Adobe en SAP hebben nieuwe details bekendgemaakt over hun Open Data Initiative (ODI). De bedrijven willen het programma uitbreiden door meer partners toe te voegen en de plannen versnellen, meldt Silicon Angle.

Toen ODI gelanceerd werd, was het idee achter het initiatief om het eenvoudiger te maken voor de gezamenlijke klanten van de bedrijven om data te verplaatsen tussen de verschillende diensten die aangeboden worden. Dit zou mogelijk worden door een standaard data format te maken en door data van verschillende gebieden samen te voegen in een enkele database die door de klant gekozen wordt.

Het plan is om een standaard format te maken op basis van het Common Data Model van Microsoft. Dat moet een verenigd schema en semantics bieden om bedrijven een enkel beeld van hun klanten te krijgen, aldus de drie bedrijven destijds. Naar alle waarschijnlijkheid omvat ODI ook het Azure Data Lake en diverse andere Microsoft cloud-diensten, zoals Azure Data Factory, Azure Databricks, Azure Machine Learning en Azure Data Warehouse.

Adobe en SAP zeiden bovendien dat Azure hun cloud-platform naar voorkeur wordt, ook al blijven klanten in staat om iedere optie te kiezen die ze willen.

Uitbreiding

Nu zegt Microsoft samen met Adobe en SAP dat het programma uitgebreid moet worden door meer partners toe te voegen. Het gaat onder meer om Accenture, Amadeus IT Group en Capgemini Services SAS. Zij worden lid van een nieuwe ODI Partner Advisory Council, die als doel heeft om de ontwikkeling van het initiatief te versnellen.

Daarnaast zeiden de drie bedrijven dat ze van plan zijn om in de komende drie maanden een nieuwe aanpak voor het publiceren, verrijken en innemen van data feeds van het Adobe Experience Platform gaan leveren, geactiveerd via Adobe Experience Cloud, Microsoft 365, Office 365 en SAP C/4HANA. De data feeds moeten in een data lake van een klant komen.