Ericsson merkt de voordelen van spionagebeschuldigingen Huawei nog niet

Alle kritiek op Huawei ten spijt, het leidt nog niet tot extra omzet bij concurrenten. De Zweedse telecomfabrikant Ericsson laat weten dat het nog geen toename in het aantal contracten ziet, voortkomend uit de problemen waar het Chinese Huawei mee te maken heeft.

“Wat we zien, is dat consumenten zich zorgen maken”, vertelt CEO Borje Ekholm van Ericsson aan Reuters. “En dat leidt natuurlijk voor ons tot meer gesprekken met klanten. Maar we kunnen niet zien waar contracten vervolgens terecht komen. Dat is nog niet gebeurd.” De kans bestaat tegelijk wel dat die contracten in de nabije toekomst bij onder meer Ericsson terecht komen. Zo hoorden we al dat de Verenigde Staten kijken naar samenwerkingen met Ericsson en Nokia.

Voordeel halen

Sommige analisten verwachten in elk geval dat westerse bedrijven als Nokia en Ericsson voordeel zullen halen uit de verdachtmakingen van Huawei. Dat komt doordat het Chinese bedrijf steevast door de Verenigde Staten beschuldigd wordt van spionage. Dat wordt natuurlijk stellig ontkend door Huawei en het bedrijf heeft zelfs een rechtszaak aangespannen tegen de Verenigde Staten.

Opvallend is overigens wel dat Ericsson al een 5G-klant terugwon van Huawei. De Deense telecomaanbieder TDC laat Ericsson zijn 5G-netwerk opzetten en uitrollen. Dat terwijl Huawei in 2013 nog een zesjarige netwerkdeal gesloten had met TDC. Dat zou de “referentieklant” van Huawei zijn, zodat de vooruitgang die het boekte op het gebied van netwerken duidelijk zou zijn.

CEO Allison Kirkby van TDC laat echter weten dat het “niet blind is” voor de zorgen rond Huawei en de veiligheid van informatie. Maar leidend zou in dit geval toch echt de prijs zijn geweest. Volgens Ericsson heeft het dit contract gewonnen omdat het een technologieleider in 5G is. “Dit is een strategisch belangrijke klant en we zullen aan hun hele netwerk bouwen… dat zien wij als een strategisch belangrijke samenwerking”, concludeert Ekholm.