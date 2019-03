Cloudera komt met nieuwe tools voor networking edge

Cloudera heeft vandaag zijn eerste nieuwe product onthuld, sinds de samenvoeging met voormalig rivaal Hortonworks rond is. Het product richt zich op workloads in de network edge. Daarmee worden vooral Internet of Things (IoT)-apparaten en sensoren bedoeld.

Het idee achter de nieuwe tools van Cloudera is dat bedrijven op deze manier geholpen worden om data bij de bron te absorberen en verwerken. Vervolgens kunnen bedrijven die data meteen analyseren en die analyses gebruiken om betere zakelijke beslissingen te maken. Dat er data op de network edge verwerkt wordt, betekent dat nieuwe inzichten sneller beschikbaar zijn. Dat is dan weer mogelijk omdat informatie niet eerst naar een afgelegen datacenter gaat, alwaar de data verwerkt wordt en vervolgens terug gaat naar de bron.

Data verwerken

Vikran Makhija, algemeen manager van Data in Motion bij Cloudera, vertelde aan SiliconANGLE dat dit om een aantal redenen belangrijk is. Allereerst kunnen alle IoT-sensoren en -apparaten onnodig veel druk leggen op de netwerken. Dat komt door de grote hoeveelheid data die continu op- en neer gaat.

“Door de gegevens op het juiste moment beschikbaar te hebben, kunnen belangrijke inzichten in real-time gegenereerd worden,” aldus Makhija. “Door de edge intelligenter te maken en machine learning modellen daar te integreren en uit te voeren, kan je er vanuit gaan dat er enkel belangrijke data naar de bedrijven gaat die de analyses uitvoeren. De industrie schakelt langzaam over naar analytics op de edge, waardoor het vermijden van kostbare rondreizen van data belangrijker wordt.”

Dit helpt verder natuurlijk ook als de ‘edge’ geen netwerkverbinding heeft. Een vliegtuig of een vrachtwagen heeft vaak geen netwerk of beweegt door een gebied waar soms geen netwerk is. Toch is het soms belangrijk om de data te verwerken. “In al deze scenario’s is het belangrijk om acties te ondernemen op de edge, zelfs als data niet volledig beschikbaar is.” Verder kunnen bedrijven op deze manier flink op de kosten besparen.

Twee nieuwe tools

Om al deze mogelijkheden ook echt aan bedrijven te kunnen aanbieden, lanceert Cloudera de volgende twee nieuwe tools:

Cloudera Edge Management: is ontworpen om de manier waarop IoT-data verwerkt wordt te verbeteren.

Cloudera Flow Management: wordt gebruikt om de flow van data binnen een organisatie te beheren.

De tools zijn beschikbaar binnen het DataFlow-platform van Cloudera.