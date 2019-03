Samenwerking Box en Autodesk maakt AutoCAD overal beschikbaar

Box heeft goed nieuws voor architecten en professionals die met modellen werken. Het bedrijf werkt samen met Autodesk en heeft daardoor een integratie kunnen bouwen voor AutoCAD met de cloudopslagmogelijkheden van Box. Een plug-in maakt het mogelijk om DWG-projecten op te slaan en openen binnen Box.

De nieuwe integratie is vanaf vandaag beschikbaar. “De snel werkende workforce van vandaag de dag vereist de flexibiliteit om wanneer en waar dan ook werk te doen,” aldus senior vicepresident Amy Bunszel van Autodesk. “De nieuwe integratie van Box en AutoCAD maakt een eenvoudige oplossing beschikbaar voor Box-klanten. Op die manier kunnen ze waar ze ook zijn, of dat nou op een werkplek of in het kantoor van een klant is, zonder verstoord te worden werken met de webapp van AutoCAD.”

Overal toegankelijk

AutoCAD is een commerciële toepassing voor bedrijven en professionals, waarmee ze ontwerpen kunnen maken. De app wordt door miljoenen mensen wereldwijd gebruikt en debuteerde in 1982. Er worden veel blauwdrukken, productontwerpen, kaarten en andere zaken in ontworpen. Vaak gaat het om producten die op de een of andere manier aan de bouwsector gelieerd zijn, maar ook aan de industriële sector.

Box for AutoCAD maakt het mogelijk voor gebruikers om snel toegang te krijgen tot projectbestanden. De toepassing is zowel op de desktop, web als mobiele platformen mogelijk en daarmee zijn de opties voor gebruikers van beide diensten meteen erg breed. DWG-bestanden kunnen binnen Box gewijzigd worden en worden direct gesynchroniseerd. Bijkomend voordeel is dat de apps voldoen aan het veiligheidsbeleid van Box, waarmee ze veilig bewaard worden.

“Samen zijn Box en Autodesk eraan toegewijd om continu nieuwe innovatieve oplossingen naar onze klanten te brengen, om hen te helpen slimmer en sneller dan ooit te voren te helpen werken”, aldus Box in een blogpost. “De release van deze integratie markeert de eerste stap in ons partnerschap, maar er zullen er nog velen volgen.”