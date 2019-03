Zerto maakt trainingsprogramma myZerto Labs breed beschikbaar

Zerto maakt vandaag bekend dat het zijn myZerto Labs Program openstelt voor alle gebruikers. Zij kunnen in speciale trainingslaboratoria op eigen tempo praktijkervaring opdoen met het IT Resilience Platform van Zerto. Op deze manier kunnen gebruikers de mogelijkheden van het platform verkennen zonder daar een eigen infrastructuur voor te hoeven inrichten.

Het myZerto Labs Program bestaat sinds 2018 als pilotprogramma, maar gaat nu wereldwijd live als 24/7 beschikbaar virtueel trainingsprogramma. De trainingslaboratoria zijn daarnaast verbeterd naar aanleiding van feedback van deelnemers aan de pilot. Het bètaprogramma bood partners en bestaande en potentiële klanten van Zerto toegang tot trainingslaboratoria waarmee ze praktijkervaring konden opdoen. Deze laboratoria zijn nu toegankelijk voor de complete Zerto-gemeenschap. Het aanbod omvat onder meer stapsgewijze trainingen die gebruikers op eigen tempo kunnen doorlopen.

Drie trainingslaboratoria

Het myZerto Labs Program omvat drie trainingslaboratoria die beschikbaar zijn via het myZerto-portal. Dit zijn:

Introductieniveau: Deze training is gericht op gebruikers die voor het eerst met Zerto aan de slag willen gaan. De focus ligt op de installatie en aanvankelijke configuratie in een VMware vSphere-omgeving. Gebruikers kunnen zelf ervaren hoe het is om aan de slag te gaan met het IT Resilience Platform van Zerto.

Gemiddeld niveau: Deze training gaat verder waar de introductietraining ophoudt. Gebruikers worden ingeleid in de geavanceerde instellingen van het platform en alle belangrijke herstelprocedures. De training biedt hen daarnaast de mogelijkheid om aanvullende functies binnen Zerto op VMware vSphere te ontdekken.

Gevorderd niveau: Dit laboratorium omvat praktijkgerichte training ten aanzien van het gebruik van PowerShell en REST API’s voor het automatiseren van veel voorkomende taken, zoals de installatie van VRA’s en de aanmaak van VPG’s. Gebruikers kunnen oefenen met het bewerken van bestaande scripts en schrijven van nieuwe scripts, zoals een script voor het automatiseren van een fail-overtest.

Rob Strechay, senior vice president Product bij Zerto, stelt in een statement dat partners van over heel de wereld gebruik hebben gemaakt van de trainingslaboratoria. Zij hadden positieve ervaringen hierbij en dat maakt dat men de laboratoria beschikbaar maakt voor iedereen. “Dit is een perfecte manier om met hen te communiceren, hen de mogelijkheden van het IT Resilience Platform te tonen en hen aan te moedigen om na te gaan hoe het in hun omgeving zou werken. Het waarborgen van een zo naadloos en gebruiksvriendelijk mogelijke implementatie van Zerto is een van onze belangrijkste prioriteiten, en deze trainingslaboratoria helpen daarbij.”