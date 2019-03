Schneider Electric en Vericlave werken samen op het gebied van security

Schneider Electric is een wereldwijde samenwerking aangegaan met Vericlave, een provider van cybersecurity-technologie. Schneider Electric zal de coderingstechnologie van Vericlave’s aanbieden en leveren.

Op deze manier kan Schneider de IT- en OT-systemen van zijn klanten beter beschermen tegen cyberaanvallen. Vericlave’s inbraakpreventiesysteem beschikt over een zero-trust stealth-model dat veilige communicatie tussen locaties voor het gehele netwerk en infrastructuur een veilige mogelijk maakt. Daarnaast biedt het uitbreidingsmogelijkheden voor ondernemingen op het gebied van verweer.

Aanvalsrisico verminderen

De oplossing van Vericlave vermindert het aanvalsrisico met meer dan 90 procent (in vergelijking met traditionele internetprotocol Virtual Private Network-oplossingen) en voorkomt het risico van incidenten die leiden tot het sluiten van fabrieken. Bovendien vermindert de plug-and-play toepassing de installatie-, onderhouds- en andere eigendoms- en bedrijfskosten met minimaal 50 procent.

Dit stelt eindgebruikers in staat om onderzoek, onderhoud en andere middelen te herverdelen, waardoor kosten voor kapitaal en operationele uitgaven verder worden verminderd. De samenwerking combineert de technologie van Vericlave met de EcoStruxure-architectuur van Schneider Electric dat een platform biedt met cyberbeveiligingsoplossingen, services en expertise om industriële organisaties te helpen hun activiteiten beter te beveiligen en hun cyberhouding te versterken.

Open architectuur

EcoStruxure is de open systeemarchitectuur van Schneider Electric. EcoStruxure biedt meerwaarde op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie, duurzaamheid en connectiviteit voor klanten. EcoStruxure maakt gebruik van verbeteringen in IoT, mobiliteit, detectie, cloud, analyse en cyberbeveiliging om innovatie op elk niveau te bieden. Dit bevat Connected Products, Edge Control, Apps, Analytics en Services. EcoStruxure is op meer dan 480.000 websites geïmplementeerd, met de steun van meer dan 20.000 systeemintegrators en ontwikkelaars, die meer dan 1,6 miljoen apparaten via meer dan 40 digitale services met elkaar verbinden.

Standaard gedistribueerde besturings- en veiligheidssystemen bieden de nodige verdedigingslagen, zoals een actieve directory of een softwareconsole voor beveiligingsbeheer, waarvoor gespecialiseerde vaardigheden vereist zijn om dit te implementeren en te onderhouden. Dit geldt met name voor olie- en gasbedrijven en andere industriële productiebedrijven met activiteiten die beide kant op gaan in hun supply chain.

Deze omgevingen vereisen veilige communicatielijnen die al hun assets en systemen – up en downstream – in staat stellen met elkaar te communiceren en dat vereist vaak kostbare, gecompliceerde op maat gemaakte oplossingen. Met de oplossing van Vericlave kunnen industriële eindgebruikers veilig en naadloos data overbrengen tussen hun upstream- en downstream-activiteiten, wat betekent dat communicatie binnen de hele onderneming net zo veilig is als wanneer deze zich in de controlekamer zelf zou bevinden.