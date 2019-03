Microsoft stopt AI-probleemdetectie in Azure

Microsoft Azure krijgt nieuwe AI-functies. Probleemdetectie wordt uitgebreid, maar gebruikers krijgen ook toegang tot nieuwe beeldherkenningsalgoritmes.

Microsoft kondigt enkele updates voor Azure Cognitive Services aan. Die moeten Azure als AI-platform een boost geven. Eerst en vooral introduceert de softwaregigant probleemdetectie als door AI aangedreven dienst. De Anomaly Detector is in staat ongebruikelijke patronen of unieke punten in je data bloot te leggen. Zo moeten eventuele problemen snel komen boven drijven. Het idee achter het gebruik van AI is natuurlijk dat getrainde algoritmes veel beter in staat zijn om door enorme hoeveelheden data te ploegen op zoek naar iets dat niet pluis is.

De detector wordt al door meer dan 200 teams binnen Azure en andere Microsoft-producten gebruikt. Een API maakt het mogelijk om de detectiecapaciteiten eenvoudig te integreren in bestaande oplossingen. Microsoft zelf geeft enkele gebruiksvoorbeelden. Zo kan de Anomaly Detector helpen bij het opsporen van fraude, het monitoren van IoT-omgevingen en zelfs de analyse van videobeelden, bijvoorbeeld bij klanten, om zo snel vast te stellen wanneer iemand moet ingrijpen.

Beeldherkenning

Wat beeldherkenning betreft maakt Microsoft meteen ook Custom Vision breed beschikbaar. Dat is een geautomatiseerde machine learning-oplossing waarmee organisaties snel kunnen beginnen met de detectie van objecten in beelden. Ontwikkelaars kunnen de tool configureren om meteen op zoek te gaan naar content in beelden die belangrijk is voor de gebruiker.

Het is de bedoeling dat modellen erg flexibel zijn. Na training in de cloud kan je ze exporteren en offline inference draaien. Modellen getraind met Custom Vision zijn compatibel met onder andere CoreML in iOS en TensorFlow in Android. Microsoft zet verder in op gebruik in edge-scenario’s en zelfs de Raspberry Pi 3 wordt ondersteund.

Microsoft wil naar eigen zeggen Azure uitbouwen tot het standaard-platform voor ontwikkelaars die AI willen integreren in de applicaties die ze bouwen. Daarmee is Redmond natuurlijk niet alleen. Ook de belangrijkste concurrenten, Google en Amazon, zetten sterk in op AI.