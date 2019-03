Microsoft stelt bedrijven gerust: Windows 10 1809 is klaar voor brede uitrol

Een half jaar nadat de update voor het eerst (kortstondig) beschikbaar werd, geeft Microsoft officieel zijn zegen voor een brede uitrol van de Windows 10 October 2018 Update (1809) binnen bedrijven. Ondertussen staat de volgende versie (1903) klaar om wellicht volgende maand al te verschijnen.

Microsoft deelt het nieuws in een korte blogpost. Windows 10 1809 heeft eindelijk de overstap gemaakt van Semi-Annual Channel (Targeted) (SAC-T) naar Semi-Annual Channel (SAC). SAC-systemen krijgen een feature-update automatisch pas enkele maanden na de lancering in het SAC-T-kanaal, wanneer Microsoft zeker is dat de update veilig in een kritische bedrijfsomgeving kan worden uitgerold. Doorgaans gaat het om een periode van twee tot drie maanden, maar de October 2018 Update heeft er bijna zes maanden over gedaan.

Microsoft finaliseerde de code van de update al in september en plaatste de installatiebestanden begin oktober voor het eerst online. Die moesten evenwel snel daarna weer offline worden gehaald, vanwege een bug die bestanden deed verdwijnen. Microsoft loste het probleem op, beloofde de verloren bestanden weer te herstellen en voelde zich half november zeker genoeg om de updatebestanden opnieuw online te plaatsen. 24 uur later werden er evenwel opnieuw bugs gevonden en heeft Microsoft op een heleboel machines de update geblokkeerd.

Pas midden december werd de oktoberupdate weer via Windows Update aangeboden voor gebruikers die manueel naar nieuwe updates zoeken. Sinds midden januari is een gefaseerde automatische uitrol aan de gang en pas nu acht Microsoft de Windows 10 October 2018 Update dus veilig genoeg om in kritieke bedrijfsomgevingen uit te rollen.

Volgende update

Vandaag draait nog maar een vierde van alle Windows 10-systemen op Windows 10 1809. Dat aantal zou nu een boost kunnen krijgen als bedrijven besluiten om de update te installeren. Ondertussen wijst alles evenwel op een nakende lancering van Windows 10 1903, de eerstvolgende grote feature-update, wat doet vermoeden dat heel wat systemen de problematische oktoberupdate gewoon zullen overslaan.

Het hele systeem van SAC en SAC-T wordt binnenkort overigens op de schop genomen. Vanaf Windows 10 1903 gaat Microsoft alle systemen standaard op het Semi-Annual Channel gezet. IT-beheerders kunnen wel nog steeds een periode instellen om de update met een zelf bepaald aantal dagen uit te stellen. Meer details lees je in dit artikel dat we in februari schreven.

