Progress neemt Ipswitch over voor 225 miljoen dollar

Progress, een bedrijf dat zich specialiseert in de ontwikkeling van applicaties, heeft Ipswitch overgenomen voor 225 miljoen dollar (200 miljoen euro). Ipswitch maakt software voor het versturen van databestanden en netwerkmanagement.

Volgens Progress gaat de deal een boost geven aan zijn producten voor kleine en middelgrote bedrijven. Het bedrijf maakt onder meer NativeChat, een oplossing voor de ontwikkeling en implementatie van chatbots. Met NativeChat moet het eenvoudig zijn om chatbots te maken die aansluiten op bestaande systemen. De chatbots zijn in staat om gesprekken te voeren en transacties uit te voeren, zonder dat daar een mens bij hoeft te komen helpen.

Ipswitch heeft op zijn beurt WhatsUp Gold en MOVEit. WhatsUp Gold is een oplossing om de IT-infrastructuur en applicaties te monitoren en managen. Ook geeft het inzicht in cloud- en virtuele omgevingen. Met MOVEit kunnen bedrijven veilig kritieke zakelijke informatie verplaatsen tussen gebruikers, locaties en partners. Ook kunnen workflows geautomatiseerd worden.

De overname moet in april dit jaar afgerond worden.

Kwartaalcijfers

Progress rapporteerde daarnaast zijn cijfers over het eerste fiscale kwartaal van 2019. Daarbij gaf het bedrijf aan een netto inkomen van 9,4miljoen dollar te hebben opgehaald, wat neerkomt op 21 dollarcent per aandeel. De omzet kwam uit op 89,55 miljoen dollar, wat 6 procent lager is dan een jaar geleden. Daarmee zijn de verwachtingen van Wall Street – die uitkwamen op 87,6 miljoen dollar – overtroffen.

Voor het tweede kwartaal gaat het bedrijf ook uit van goede cijfers. Progress verwacht voor dat kwartaal een omzet tussen de 93 miljoen en 96 miljoen dollar, met een winst tussen de 55 dollarcent en 57 dollarcent per aandeel. Voor heel fiscaal 2019 verwacht het bedrijf een omzet tussen de 403 miljoen en 409 miljoen dollar. De winst voor het jaar moet uitkomen tussen de 2,46 dollar en 2,52 dollar per aandeel.

Bij de verwachtingen voor het gehele fiscale jaar 2019 is ook de overname van Ipswitch meegenomen.