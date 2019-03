Alexa gaat bedrijven helpen met unieke nieuwe skills

Amazon introduceert de Alexa for Business Blueprints. Daarmee kan iedereen binnen een organisatie eenvoudig nieuwe skills voor Alexa maken. Die blijven vervolgens privé gelinkt aan de onderneming in kwestie.

Amazon wil Alexa graag zien uitgroeien tot een gewaardeerde collega binnen bedrijven. Daartoe lanceerde het eerder al Alexa for Business. Om de adoptie binnen professionele omgevingen een boost te geven, rolt Amazon nu de Alexa for Business Blueprints uit. Dat is een variatie op de blueprints waarmee consumenten vandaag al heel eenvoudig nieuwe ‘skills’ aan de digitale assistent kunnen toevoegen.

Dergelijke skills zorgen voor nieuwe functionaliteit voor Alexa. Amazon beseft dat zoiets handig is voor bedrijven, maar dat er enkele specifieke voorwaarden aan gekoppeld zijn. Zo zullen skills voortaan eigen zijn aan een organisatie, en zijn ze dus niet publiek beschikbaar. Iedere werknemer kan bovendien z’n eigen relevante skills bouwen. Dat gaat op een intuïtieve manier waarbij geen kennis van code vereist is. De voorgestelde skills moeten vervolgens door de administrator van het bedrijf worden goedgekeurd, waarna ze worden uitgerond naar alle gekoppelde Alexa-toestellen.

Bedrijfshulp

Amazon ziet de mogelijkheid vooral gebruikt worden om Alexa bedrijfsspecifieke kennis te geven. Denk aan vragen zoals ‘Wat is de nummer van het IT-departement’ of ‘Hoe dien in een onkostennota in’. Specifiek rolde Amazon al blauwdrukken uit voor een FAQ voor bestaande werknemers, en een gids voor nieuwe aanwinsten waarbij die Alexa kunnen inroepen om wegwijs te raken in de nieuwe onderneming.

De zit toont aan dat Amazon een professioneel kantje ziet aan de assistent die voorlopig vooral furore maakt in (Amerikaanse) huishoudens. Voor ons is geduld aan de orde: ondanks de immense populariteit van Alexa aan de andere kant van de oceaan is Alexa niet beschikbaar in België. Van een Nederlandstalige variatie is al helemaal geen sprake.

