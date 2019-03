Thales heeft naar eigen zeggen nu bijna 86 procent van de aandelen van Gemalto verworven. Op 2 april moet het bod worden afgerond, meldt De Telegraaf. Voor de overige aandelen wordt op 1 april een na-aanmeldingstermijn van twee weken ingesteld.

Thales is de grootste fabrikant van defensie-elektronica van de Europese Unie. De Franse overheid is de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Door Gemalto over te nemen, hoopt Thales een groter aandeel te krijgen in de groeiende markt van beveiligingsdiensten. In die markt zitten onder meer versleuteling en biometrische paspoorten.

Thales bereikte in december 2017 een akkoord om het bedrijf voor bijna 4,8 miljoen euro op te kopen. Thales wil zijn digitale zaken met Gemalto combineren, al blijft dat bedrijf onder zijn eigen merk zaken doen. Als Thales 95 procent van de aandelen ook daadwerkelijk in handen heeft, volgt er waarschijnlijk een zogenaamde uitrookprocedure. In april wordt Gemalto officieel in de boeken van Thales opgenomen.

Gemalto is op dit moment beursgenoteerd in Amsterdam en Parijs. Die beursnoteringen worden zo snel mogelijk beëindigd, al is nog niet bekend wanneer dat precies is.