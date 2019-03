Microsoft heeft Outlook voorzien van nieuwe functies die door kunstmatige intelligentie (AI) aangestuurd worden. In de komende weken worden er in Noord-Amerika drie functies uitgerold naar Outlook op het internet. Wanneer de functies naar Europa komen, is nog onbekend.

De eerste functie is Meeting Insights, schrijft Venturebeat. Daarmee brengt Outlook de avond voor een vergadering potentieel relevante documenten en notities omhoog. Hierbij maakt het gebruik van Microsoft Graph, een ontwikkelaarsprogramma dat verschillende diensten, apparaten en producten op Windows, Office 365 en Azure met elkaar verbindt.

Na de meeting organiseert Outlook bestanden die gedeeld zijn in e-mails, SharePoint en OneDrive, samen met berichten die uitgewisseld zijn over de vergadering en content die tijdens en na de vergadering gedeeld is. Die informatie is bovendien afgestemd op de gebruiker. Mensen die dus in dezelfde meeting aanwezig waren, zien niet per definitie dezelfde aanbevelingen.

Suggested Reply

Ook nieuw is Suggested reply with a meeting, dat verder borduurt op de bestaande suggested replies-functies. Dat is een functie dat drie korte reacties suggereert onderaan het scherm waarin een bericht opgesteld wordt als er gereageerd wordt in een thread.

Nu detecteert Outlook het ook als mensen een vergadering willen plannen. Vervolgens biedt het automatisch een optie om een vergadering in te plannen. Door er op te klikken, verschijnt er een vergaderingsformulier waar al allerlei informatie op is ingevuld.

Suggested replies – en daarmee ook Suggested reply with a meeting – is aan te zetten binnen het instellingenmenu in Outlook.

Smart time suggestions

De laatste functies zijn Smart time suggestions en Suggest locations. Smart time suggestions geeft suggesties voor dagen en tijden wanneer alle aanwezigen tijd hebben om elkaar te ontmoeten. Suggest locaties biedt locaties om elkaar te ontmoeten aan, aangepast op de voorkeuren van de gebruiker. De informatie bevat ook adressen, openingstijden en contactinformatie.